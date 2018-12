«Yo también era machista, pero me he reconvertido» El abodgado Antonio Garrigues Walker. / D. SANTAMARÍA «La Justicia en España es mucho más independiente de lo que pretende ese famoso 'whatsapp'» Antonio Garrigues Walker Abogado ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 2 diciembre 2018, 01:00

El apellido Garrigues pesa como una sentencia y da nombre a uno de los despachos de abogados más importantes de Europa. Su presidente de honor es Antonio Garrigues Walker, hiperactivo jurista de 84 años que quiso ser futbolista, fundó un partido político, escribe obras de teatro y acaba de publicar 'Manual para vivir en la era de la incertidumbre'.

- ¿La incertidumbre no es común a todas las épocas?

- Forma parte de la condición humana. Pero ahora están coincidiendo muchas revoluciones: la del protagonismo de la mujer, la tecnológica, la científica, la política...

- Sitúa a la mujer en primer término.

- Es que el cambio sociológico más importante en España ha sido el aumento del protagonismo de la mujer en la vida pública. Y eso tiene que ir a más. El hombre seguirá oponiendo resistencia pero tendrá que aceptar los hechos.

- ¿Le ha tocado reciclarse?

- Claro. Una gran parte de mi vida he vivido como un machista. Todos hemos tenido que hacer una reconversión.

- ¿Qué es más peligroso, el incremento de la desigualdad o el auge del populismo?

- El populismo nace de la desigualdad. Y seguirá triunfando mientras los no populistas no hagamos una oferta alternativa, honesta y eficaz.

- ¿Ve a nuestros líderes políticos dispuestos a ello?

- No. Solo quieren ganar más espacio político, pero, como sigan anteponiendo esas maniobras al interés general, la ciudadanía no lo va a soportar. En temas como la educación, la sanidad, las pensiones y la justicia es perfectamente posible un pacto. Si no existe es porque no quieren, por no dar bazas a sus contrarios.

- Se les llena la boca con lo de anteponer el interés general.

- Decirlo lo dicen, pero esto es como el refrán: dime de qué presumes y te diré de lo que careces.

- Veo que no le gusta el estilo de la nueva generación de políticos.

- Casado, Rivera, Iglesias y Sánchez intentan ganar votos por el flanco fuerte y evitar perderlos por el flanco débil. Se quieren diferenciar entre ellos y en ese juego andan metidos. Un juego muy cansino para la ciudadanía.

- Como veterano jurista, ¿cree en la separación de poderes o después de ese 'whatsapp' ya no hace falta disimular?

- Que nadie se asuste. Creo que el sistema judicial está funcionando. El reciente escándalo es un error político. Pero se calmará y acabaremos teniendo un CGPJ eficaz.