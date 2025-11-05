LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Lobato, exsecretario General del PSOE de Madrid, a su llegada al Supremo, donde prosigue el juicio al fiscal general. EFE

Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa

El exlíder socialista madrileño y la que fuera empleada de Presidencia se desvinculan de la filtración del correo de González Amador y desmienten al instructor del caso: «No recibimos órdenes»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

«Ni recibimos órdenes de Moncloa ni tuvimos acceso al correo de la defensa (de Alberto González Amador)». Las implicaciones políticas del juicio al fiscal ... general del Estado en el Tribunal Supremo sobrevolaron este miércoles en el comienzo de la tercera sesión. La presencia de dos destacados actores del PSOE de Madrid, Juan Lobato (exsecretario general) y Pilar Sánchez Acera (exdiputada autonómica, exasesora en Presidencia y actual número tres de la ejecutiva regional), se convirtió en una oportunidad para poner el foco en el papel de Moncloa en esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  4. 4 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  5. 5 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  6. 6 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  7. 7 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  8. 8 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  9. 9 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  10. 10

    Diego Urdiales y Luis Miguel Villalpando separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa

Lobato y Acera esquivan el intento de la defensa del novio de Ayuso de implicar a Moncloa