Llamazares no será candidato por IU Renuncia a las primarias del partido en Asturias después de que la ejecutiva de Alberto Garzón le haya abierto un expediente A. A. Martes, 22 enero 2019, 00:53

madrid. Gaspar Llamazares ha perdido el pulso con Alberto Garzón, o al menos desiste de mantenerlo. El ex coordinador general de IU anunció ayer que renuncia a presentarse como candidato a la presidencia de Asturias y que dimite como diputado regional. Llamazares ha tomado esta decisión tras semanas de enfrentamiento abierto con el actual líder del partido, Alberto Garzón.

La guerra entre ambos dirigentes viene de lejos. Comenzó desde el mismo momento en que Garzón asumió las riendas del partido e impulsó la confluencia con Podemos, a la que Llamazares se opuso frontalmente al considerar que IU quedaría diluida dentro de la formación que lidera Pablo Iglesias. La gota que ha colmado el vaso fue la filtración de una grabación en la que Llamazares se declaraba dispuesto a encabezar una candidatura para las próximas europeas de Actúa, la plataforma progresista que ha impulsado junto al exjuez Baltasar Garzón.

La dirección de IU consideró que se trataba de una traición y abrió a su antiguo líder un expediente. Finalmente, Llamazares ha decidido dar un paso al lado para no perjudicar a la organización asturiana. «Son estas circunstancias que de prolongarse aún más podrían mermar las merecidas expectativas electorales de IU, las que me llevan, no sin tristeza, a apartarme definitivamente de las próximas primarias, así como a renunciar a la portavocía y al acta de diputado, ya que de no hacerlo podría poner a los pies de los caballos a la histórica organización de la izquierda de Asturias, algo que no me perdonaría», señaló el excoordinador gederal.

Lo que no ha hecho Llamazares, por el momento, es aclarar si optará a algún cargo político dentro de una candidatura de Actúa.