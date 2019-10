Los líderes del 'procés' salen de las listas del 10-N tras su inhabilitación Junqueras, junto a Gabriel Rufián, en el Congreso el pasado 21 de mayo. / E. P. Rufián reemplaza a Oriol Junqueras como número uno de la lista de Esquerra por Barcelona en las candidaturas definitivas del Congreso NURIA VEGA Madrid Martes, 15 octubre 2019, 19:13

Ninguno de los seis candidatos de Esquerra y JxCat condenados por el Tribunal Supremo aparece ya en las listas electorales para los comicios del 10 de noviembre. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer las candidaturas definitivas al Congreso y el Senado y los líderes independentistas han quedado excluidos tras la condena a penas de cárcel e inhabilitación. En el caso de los republicanos, Oriol Junqueras, sentenciado a trece años de prisión, optaba de nuevo a la Cámara baja como cabeza de cartel por Barcelona. Su lugar lo ocupa ahora Gabriel Rufián.

Esquerra había propuesto, además, al exconsejero de Exteriores Raül Romeva como número uno por la misma provincia para el Senado. Condenado a doce años de cárcel e inhabilitación absoluta, tampoco podrá ya liderar la candidatura. Lo mismo ocurre con los aspirantes de Junts al Congreso por las cuatro circunscripciones catalanas. Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn han sido sustituidos en las listas que aparecen en el BOE.

Cinco de ellos –todos, salvo el exconsejero de Interior Forn– concurrieron también a las elecciones generales del 28 de abril. Llegaron a recoger sus actas como parlamentarios y obtuvieron el permiso del Tribunal Supremo para acudir el 21 de mayo a la sesión constitutiva de las Cortes. En el hemiciclo, Junqueras incluso intercambió un saludo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Días después, sin embargo, las mesas del Congreso y el Senado suspendieron a los dirigentes independentistas, en prisión provisional, de manera automática.

El líder de Esquerra aún está pendiente de que se pronuncie Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si goza o no de inmunidad parlamentaria por haber sido, además, elegido como eurodiputado. Junqueras no logró la autorización del Supremo para comparecer en junio ante la Junta Electoral Central y cumplir el primer trámite antes de tomar posesión del escaño en Bruselas. Su defensa, sin embargo, sostiene que eso no cambia el fondo de la cuestión. Las conclusiones se conocerán el 12 de noviembre.