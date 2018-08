El líder del PP intenta zanjar la polémica sobre su máster Cree haber dado explicaciones suficientes aunque no aclara si conserva el ordenador con sus trabajos finales N. V. Jueves, 9 agosto 2018, 23:51

madrid. El presidente del PP eludió precisar ayer si conserva el ordenador con el que realizó los trabajos para la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y si lo entregará a la justicia. «Ya he dicho que colaboraré como lo vengo haciendo hasta ahora, que de esta cuestión ya he dado suficientes explicaciones y no voy a dar ningún explicación más», se limitó a responder Pablo Casado.

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid sugirió esta semana al Tribunal Supremo, el órgano competente para investigar al líder de los populares dado su aforamiento, la posibilidad de revisar el ordenador de Casado para determinar si los trabajos se realizaron en el año académico 2008-2009. En su exposición razonada, Carmen Rodríguez-Medel recuerda que en la rueda de prensa del pasado 10 de abril, el ahora presidente del PP mostró los documentos con los que logró superar sus estudios y aseguró haberlos recuperado de un portátil. Pero el presidente de los conservadores evitó este jueves aclarar si aún tiene el aparato.

Sí denunció cómo se está procediendo en este caso. «Ya no es una cuestión de dar explicaciones en los medios, sino de defender mi inocencia. Yo creo que en un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y, en este caso, no se está haciendo así; se está invirtiendo la carga de la prueba», censuró de visita en Santa Pola.

Según distintas fuentes del PP, el líder de los populares está convencido de que no habrá caso. El presidente de Galicia reconoció ayer haberle preguntado por el asunto hasta en dos ocasiones. Antes del congreso extraordinario que le designó el pasado mes de julio sucesor de Mariano Rajoy y ahora. La respuesta ha sido siempre la misma: «Absoluta tranquilidad». «Si el señor Casado está tranquilo, yo también», concluyó Alberto Núñez-Feijóo.