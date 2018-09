La justicia belga decidirá el 17 de septiembre si extradita al rapero Valtonyc ADOLFO LORENTE Martes, 4 septiembre 2018, 00:40

BRUSELAS. La justicia belga decidirá el día 17 si extradita a España al rapero Josep Miguel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey. Así lo decidió ayer el titular del juzgado de primera instancia en el que compareció el cantante mallorquín. Ya lo hizo el 21 de agosto y, entonces, la vista se aplazó hasta este lunes al tratarse de «una cuestión de grandes principios y de libertad de expresión», según explicó en su día Simon Bekaert, uno de sus abogados.

Valtonyc, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y actualmente existe una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra él.

«Estoy feliz porque estoy libre y podré abrazar a mi familia. La pena es que en España no tendría un juicio justo como éste», ha declarado el rapero a la salida. Bekaert, por su parte, se mostró optimista sobre que dentro de dos semanas la sentencia será favorable a los intereses de su defendido porque a su juicio «no se cumplen ni el principio de doble incriminación ni tampoco el convenio de Derechos Humanos». Tanto él como el letrado Gonzalo Boye advirtieron de que recurrirán cualquier decisión que no sea rechazar la extradición, incluso si el juez considera enviarlo a España solo por delito de «amenazas», circunstancia que implicaría ya que el rapero no tuviera que pisar la prisión.