La justicia aprecia delito de odio en un artículo de Torra Miércoles, 10 octubre 2018, 00:31

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que Quim Torra incurrió un delito de incitación al odio en su artículo de 2012 en el que comparaba con las bestias «a las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas». Sin embargo, ese supuesto ilícito habría prescrito. El tribunal acuerda en su auto no admitir, por tanto, la querella que VOX presentó contra Torra por conspiración para la rebelión y encubrimiento, amén de incitación al odio por ese artículo y varios tuits, en los que los jueces no ven delito por estar amparados por la libertad de expresión.