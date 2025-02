Junts lleva al Congreso a un preso yihadista que alienta la teoría de la conspiración el 17-A

Mohamed Houli Chemlal, uno de los cuatro terroristas condenados en el juicio por los atentados de Las Ramblas y Cambrils el 17 de agosto de ... 2017, ha abonado este jueves la teoría de la conspiración en su comparecencia en la comisión de investigación que celebra el Congreso para dar luz sobre los atentados yihadistas en Cataluña en 2017.

Houli fue condenado a 43 años de cárcel no por los 16 asesinatos que perpetró la célula islamista, sino por un delito de pertenencia a organización terrorista. Resultó gravemente herido en la explosión del chalet de Alcanar (Tarragona) durante la noche del 16 de agosto, donde murió Albdelbaki El Satty, el imán de Ripoll (Girona) y líder de la célula. Llamado a comparecer por Junts, ha asegurado, sin aportar ninguna prueba, que el «CNI tenía conocimiento de las intenciones del imán». Houli ha alimentado de pleno la teoría de la conspiración, que asegura que el CNI conocía las intenciones de los yihadistas y que no evitó el atentado para dinamitar el 'procés' independentista. Junts lleva años insinuando esta versión.

Houli ha señalado que nadie hizo nada para que el imán «campara a su anchas», se desplazara a Ripoll y les «comiera el coco». «Lo digo ahora y no lo dije antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder», ha asegurado en el Congreso. Procedente de la cárcel, ha llegado a la sala del Congreso esposado y agarrado por dos agentes vestidos de calle. Se ha sentado de espaldas a la presidencia de la Mesa y en frente de los diputados. La primera fila estaba libre. Desde ahí, los dos policías que le han custodiado seguían vigilándole. Vestido en chándal, ha respondido en catalán y en castellano.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha alentado durante meses la teoría también conspirativa de que existen dudas sobre que El Satty, confidente del CNI, realmente muriera en Alcanar. Houli ha insinuado que el imán salió por la ventana tras el atentado en el chalé. «No sé si está muerto o no», «pensaba que había muerto en la casa, pero hay cosas extrañas», ha deslizado.

La presencia de un condenado por terrorismo yihadista, inédita en el Congreso, ha causado revuelo entre los grupos. El presidente de la comisión ha señalado que se ha decidido este formato por ser decisión del juez de vigilancia penitenciaria.

El PP, que pensaba que no sería presencial, ha tomado la palabra antes de la comparecencia del preso para expresar su «vergüenza» por lo que ha considerado una falta de dignidad contra la soberanía popular. Tras una intervención del diputado Santi Rodríguez, los parlamentarios del PP han abandonado la sala, sin hacer uso de su turno de preguntas. «Este espectáculo», según Rodríguez, sirve para «dar satisfacción» a quien permite que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. «En memoria» de todos los familiares y asesinados por terrorismo, el PP ha anunciado que no permanecería en la sala. El grupo socialista también ha expresado su malestar. Ha espetado al preso yihadista que no tiene ninguna credibilidad, le ha acusado de querer salpicar a quienes protegen a la ciudadanía y ante lo «mal» que se deben de sentir la mayoría de los españoles, los socialistas no han formulado preguntas. Tampoco el representante de Sumar, que le ha señalado que no quería contribuir a que se haga la víctima.

A preguntas de ERC, el terrorista islamista ha admitido de que las acusaciones que había vertido contra el CNI eran «conjeturas». Su afirmación se ha basado en una conversación con Mohamed Hichamy, que fue quien encabezó el atentado en Cambrils y que murió abatido por los Mossos. Según su versión, les explicaba que cuando se reunían con el imán, les decía que tenía que marcharse porque tenían que llegar agentes del CNI.