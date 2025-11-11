Junts insiste en que ha roto con Sánchez aunque le exige un cupo catalán, balanzas fiscales y que ejecute las inversiones presupuestadas

Junts per Catalunya insiste en que su decisión de romper con Pedro Sánchez es firme. Sin embargo, los postconvergentes mantienen el nivel de exigencia con ... el presidente del Gobierno. El partido de Puigdemont reclama al Ejecutivo central que publique las balanzas fiscales y el cumplimiento íntegro de las inversiones previstas para Cataluña en los presupuestos de los ejercicios anteriores. Además, los junteros exigen un nuevo modelo de financiación para Cataluña en línea con el concierto económico vasco, con una ley específica que deje a Cataluña fuera de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca).

Estas son las tres condiciones que Junts fija no para reconducir las relaciones con los socialistas, al menos no lo dice expresamente, sino para apoyar la propuesta que Esquerra ha llevado al Congreso sobre la cesión del IRPF a la Generalitat. La no publicación de las balanzas fiscales y la ejecución presupuestaria fueron dos de las razones que esgrimió Puigdemont para el divorcio. También eran dos de las exigencias para negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Junts exige un cupo catalán, pero hasta la fecha no ha negociado con el Gobierno un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Sí lo está negociando ERC, pero los de Puigdemont califican el sistema que están abordando socialistas y republicanos como un nuevo café para todos. Esquerra ha decidido posponer el debate sobre la cesión del IRPF para 2026, con el objetivo de acelerar las conversaciones sobre la financiación singular. Para Junts, este aplazamiento es una tomadura de pelo.

Los junteros se desmarcan de la negociación que mantienen el Gobierno y ERC para una financiación singular. «La negociación empezó con mal pie y acabará de la misma manera, con el PSOE ganando tiempo y Cataluña perdiendo oportunidades», ha afirmado este martes la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales. El Govern ha asegurado este martes que las negociaciones sobre la financiación singular se han intensificado. Y ha dado por hecho que Cataluña tendrá un modelo singular, de acuerdo a su esfuerzo fiscal y su capacidad de generar riqueza. El Gobierno catalán, no obstante, ya no habla de incluir sí o sí el principio de ordinalidad en el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, como exige Esquerra. Si hay pacto fiscal, el Govern podrá aprobar sus primeros Presupuestos.