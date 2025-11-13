LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

La formación catalana advierte aun así de que no ha cambiado en su relación con el Ejecutivo y ridiculiza su optimismo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Un día dulce para Pedro Sánchez en mitad de la tormenta. Después de meses de espera, el Gobierno recibió ayer con enorme satisfacción la noticia ... de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ve vulneración de la legislación comunitaria en materia de lucha contra el terrorismo ni encuentra colisión con los intereses financieros de la UE en la polémica norma. Su decisión no es determinante, pero el tribunal acostumbra a seguirla en un altísimo porcentaje de los casos. Por eso la lectura casi unánime en el Congreso era la de que el borrado de los delitos por los que la justicia aún persigue a Carles Puigdemont -que, entre otros incumplimientos, echa en cara este al Ejecutivo- o a los llamados Comités en Defensa de la República está más cerca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Federación Riojana pagaba «una vivienda en Madrid, gastos triplicados y seguros de vehículos privados»
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  4. 4 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  5. 5 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  6. 6 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  7. 7

    La Rioja busca familias de acogida para los 41 menores de 14 años que aún viven en pisos hogar
  8. 8 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  9. 9 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  10. 10 Los accionistas de Bodegas Riojanas aprueban ampliar el capital en ocho millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE