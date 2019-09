Ana Julia: «Yo solo le tapé la boca, solo quería que se callara, no quería matar al niño» Ana Julia Quezada llega a la audiencia de Almería este martes. La acusada ha subrayado la buena relación con el pequeño desde que conoció al padre CECILIA CUERDO ALMERÍA Martes, 10 septiembre 2019, 11:16

Ana Julia Quezada, acusada por la muerte del pequeño Gabriel Cruz, aseguró este martes ante el tribunal que la juzga que es inocente de la muerte del niño, y ha manifestado su intencion de no responder a las preguntas que formule la acusación particular. Durante los primeros minutos de su declaración, en los que no ha parado de llorar, ha señalado que tenía una buena relación con el niño, al que conoció en septiembre de 2017, una vez asentada la relación con su padre, Ángel Cruz.

Fue la primera vez que se pudo escuchar a Ana Julia Quezada relatar su versión de lo ocurrido aquella tarde del 27 de febrero de 2018 y durante los días posteriores de búsqueda traumática del menor. Su defensa sigue manteniendo su arrepentimiento y que todo «se le fue de las manos», ya que su única intención fue «acallar al niño» cuando éste empezó a insultarla al ser recriminado por jugar con un hacha. No quiso matarle. De ser así, aseguró su letrado, «hubiera sido una chapuza continuar al lado de la familia mientras se le seguía buscando».

Por el contrario, Quezada tuvo la oportunidad de ver la artillería pesada que esgrimió el abogado de la acusación particular, que se esforzó en dejar una primera impresión imborrable en la mente del tribunal popular, compuesto sobre todo por mujeres. Dibujó a un personaje perverso, en el que «no cabe mayor maldad» porque dejó a Gabriel agonizando durante casi una hora mientras se fumaba un cigarro, y luego le asfixió. Si su pretensión era simplemente acallarle tapándole la boca, como argumentó la defensa, «no le da la somanta de palos que le dio durante una hora».

«¿Quién se pone a pintar una puerta después de matar a alguien?», reflexionó, para exponer a continuación «la falta de escrúpulos brutal» mostrada por Quezada cuando «dormía a diario con el padre del niño que había matado, o animaba a diario a todo el mundo» asegurando que el niño aparecería. Una tesis que compartió la fiscalía, para quien «el niño no tuvo opción de salir con vida», ya que Quezada actuó «de forma consciente y a sangre fría».

«Solo quería que se callara»

Durante el relato de los hechos que acontecieron el día que desapareció Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada ha contado «le dije (a Gabriel) que iba a Rodalquilar a ventilar la casa, que se viniera y se vino». Una vez allí, el niño entró en la vivienda «con un hacha en la mano» y ella le dijo: «Deja el hacha», pero el pequeño se negó y empezó a insultarla con comentarios como: «tú no me mandas que no eres mi madre«, »eres fea, que tienes una nariz fea«, »quiero que mi padre se case con mi madre« o »quiero que te vayas tu país». Quezada ha admitido que en ese momento «estaba muy nerviosa y solo quería que se callara», por lo que su primer impulso fue taparle la cara con la mano y solo recuerda que cuando la quitó, el niño estaba en el suelo y ya no respiraba. «Le puse la mano en el pecho para ver si respiraba y no respirarba, me quedé bloqueada. Empecé a fumar como una loca, salia, entraba..», ha dicho la acusada. «Yo solo le tapé la boca, solo quería que se callara, no quería matar al niño, no quería matar al niño», ha argumentado. Entonces, decició deshacerse del cuerpo haciendo una fosa para enterrarlo.

Quezada ha roto a llorar cuando le han mostrado el hacha que supuestamente manejó Gabriel cuando entraron en la casa de Rodalquilar, aunque no recuerda si es ese exactamente porque piensa que era rojizo. Lo que sí ha reconocido ha sido la pala que utilizó para cavar la fosa. «Creo que es esa pala», ha dicho.

Más tarde, «fui a Rodalquilar a ver si podía decírselo a alguien. Llegué y había muchos familiares de Ángel y no pude, no pude decirlo. Ni a mi hermana se lo pude decir, que tengo máxima confianza. No pensé nada. Pensé que le había quitado la vida a un niño. ¿Cómo le digo yo a Ángel?», ha narrado Quezada.

Entonces se puso a pintar una lavadora y estaba en plena faena cuando recibió la llamada de Ángel, el padre del menor, explicándole que había hablado con la abuela del niño y no lo encontraba por ningún lado.