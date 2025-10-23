LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El futbolista del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia. EP

Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Habría violado a una empleada del Espanyol en la fiesta del ascenso a primera, hace dos temporadas

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Un juzgado de Barcelona ha decidido procesar al exfutbolista del Espanyol, Álvaro Aguado, investigado por agresión sexual. El jugador, que está sin equipo, y que ... siempre ha negado los hechos, se sentará en el banquillo acusado de violar a una empleada del club 'perico' en la fiesta de celebración de la temporada de hace dos años, con motivo del ascenso a primera división.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  6. 6

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  7. 7 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  8. 8

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  9. 9 La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla
  10. 10

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual