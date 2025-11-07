LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Koldo García y Víctor de Aldama R.C

La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres

El juez de la Audiencia Nacional cita al exasesor de Ábalos y al «conseguidor» de la trama el 27 y 28 de noviembre tras el informe de la UCO sobre los contratos de material sanitario

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:21

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la ramificación del 'caso Koldo' que no afecta al aforado José Luis Ábalos, en su ... condición de diputado, ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

