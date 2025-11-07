La Fiscalía sostiene que Aldama compró a Koldo para acceder al Gobierno canario de Torres

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la ramificación del 'caso Koldo' que no afecta al aforado José Luis Ábalos, en su ... condición de diputado, ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial.

En concreto, el empresario Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después a las 10 de la mañana. Sobre el papel del ministro Torres, el juez no ha tomado ninguna decisión de elevar exposición razonada al Tribunal Supremo dada su condición de aforado, por lo que por ahora solamente incrimina al exasesor ministerial y al presunto «conseguidor» de la trama de comisiones en la adjudicación de contratos sanitarios.