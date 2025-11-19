LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santos Cerdán el día que fue a declarar al Supremo Reuters

El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta

El instructor, que afirma que la investigación ya ha confirmado los «consistentes indicios de criminalidad» del exmano derecha de Sánchez, cree no obstante que ya no tiene capacidad de interferir en las pesquisas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:08

142 días después de ingresar en la cárcel Soto del Real, Santos Cerdán saldrá de la cárcel en las próximas. Y no porque las pruebas ... contra él precisamente se hayan «diluido». Bien al contrario - relata Leopoldo Puente, el juez del 'caso Koldo' en el Supremo- los «indicios de criminalidad» contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se han «reforzado» en estos meses. El instructor este miércoles decretó la libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE basándose sobre todo en una circunstancia clave para revocar una prisión preventiva: considera que no puede seguir manteniendo entre rejas de manera cautelar al imputado porque ya ésta «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así las cosas, le deja en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

