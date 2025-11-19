El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta

142 días después de ingresar en la cárcel Soto del Real, Santos Cerdán saldrá de la cárcel en las próximas. Y no porque las pruebas ... contra él precisamente se hayan «diluido». Bien al contrario - relata Leopoldo Puente, el juez del 'caso Koldo' en el Supremo- los «indicios de criminalidad» contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se han «reforzado» en estos meses. El instructor este miércoles decretó la libertad provisional del exsecretario de Organización del PSOE basándose sobre todo en una circunstancia clave para revocar una prisión preventiva: considera que no puede seguir manteniendo entre rejas de manera cautelar al imputado porque ya ésta «seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas» que fundamentó la orden de prisión sin fianza que dictó contra él el pasado 30 de junio. Así las cosas, le deja en libertad, pero acordando contra él las medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.

El instructor del Supremo, que ya había avanzado en sus autos que no quería llegar a prorrogar los seis meses de prisión provisional originales, cumplió su promesa este miércoles, horas después de notificar a las partes el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la relación entre Servinabar (la empresa que Cerdán poseía a un 45%) y Acciona, la multinacional que supuestamente pagó más de 7 millones en mordidas (a través de supuestos encargos) a esta compañía que controlaba en la sombra el exsecretario general de Organización del PSOE.

Básicamente, el juez, aunque no cree conjurado completamente el riesgo de quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en el partido pueda todavía «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes», sí que considera que esta posibilidad, que era «muy intensa» cuando le mandó a la cárcel el pasado verano, ahora ha disminuido mucho, sobre todo a raíz de los registros practicados por la UCO el pasado viernes, que tuvieron como eje el informe 'Servinabar-Acciona' que le entregó la Guardia Civil el pasado 11 de noviembre.

Esos allanamientos que –según el instructor- habrían dejado a Cerdán sin margen de interferencia en la investigación al haberse incautado la UCO de todas las posibles pruebas tuvieron lugar simultáneamente en ocho puntos diferentes: tres en Madrid; uno en Valdepeñas (Ciudad Real), otro en el Puerto de Santa María (Cádiz); y otro más en Bilbao, relacionados todo ellos con Justo Vicente Pelegrini, el exceo de Construcción Acciona y con la propia multinacional. Y dos más en San Sebastián, en las sede de las cooperativas Erkolan y Noran, a donde supuestamente se desviaba dinero de Servinabar. En esos registros -abunda el instructor- se han «logrado obtener informaciones que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso».

«Reforzados en buena medida»

En su auto, el juez, ni mucho menos, atenúa los cargos contra Cerdán porque, entiende que durante el tiempo que ha estado en la cárcel el trabajo de la UCO le señala todavía más nítidamente. Detalla que «el resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y abierto nuevas líneas de investigación», pero añade que la existencia de esos consistentes indicios relativos a que Cerdán pudiera haber cometido los ilícitos penales que se le atribuyen no justifica por sí mismo el mantenimiento de la prisión provisional, incluso cuando, como sucede en este caso, el progreso de la investigación no haya hecho más que «confirmar y robustecer» dichos indicios.

Para mantener la prisión, explica la resolución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que exista riesgo de fuga, o de destrucción u ocultación de pruebas, o de reiteración delictiva,

Sobre esto último, el juez señala que puede ser descartado razonablemente, en la medida en que el investigado no ostenta en la actualidad cargo público alguno, ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el partido político del que fuera, en su día, Secretario de Organización.

Añade el auto que «no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga o posible sustracción a la acción de la justicia que, aunque nunca pueda ser descartado de forma completa o absoluta, puede en este momento tratar de conjurarse con la adopción de medidas cautelares diversas y, por descontado, menos restrictivas de la libertad personal».

Puente justifica las medidas cautelares contra él ante la «persistencia y robustecimiento de los consistentes indicios de comisión de hechos delictivos» y con el «propósito de asegurar su presencia en el procedimiento, y dificultando la posibilidad de sustracción de la acción de la justicia».

Así, impone al investigado la obligación de que comparecer cada 15 días en el Supremo o en el juzgado más próximo a su domicilio si así lo pide, así como cuantas veces sea llamado, y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte en el juzgado, que deberá ser entregado por él en la Secretaría de la Sala Penal del Supremo.