El juez rechaza las alegaciones del PP y confirma la reactivación de las multas en Madrid Central «La existencia de deficiencias en el sistema de sanciones debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente», concluye el fallo Martes, 16 julio 2019, 14:07

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid ha confirmado la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes, al entender que «la existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente».

Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid presentó sus alegaciones a la suspensión de la moratoria a las multas dictado por este juzgado tras estimar un recurso de Ecologistas en Acción.

La organización ecologista consideraba que la suspensión de multas atentaba contra la salud pública de los ciudadanos y logró que el Ayuntamiento tuviera que volver a poner sanciones desde el pasado 1 de julio a los conductores no autorizados que accedieran a la zona de baja emisiones de Madrid Central.

En el perímetro de Madrid Central hay instaladas 115 cámaras que vigilan los accesos a la zona restringida, 60 en las calles de entrada y 55 en las de salida. Estas cámaras registran las matrículas de los vehículos que acceden al área y las de los que salen. En los aparcamientos públicos y privados cámaras de acceso registran la misma información y la envían al Ayuntamiento. El Consistorio cruza datos y discrimina quiénes son residentes, quiénes tienen permiso para acceder y quiénes no.

Los vehículos que no tengan permiso para acceder recibirán una sanción de 90 euros (45 por pronto pago). Pueden entrar al área de bajas emisiones los residentes y los vehículos con etiqueta de la DGT Cero y Eco. Los que tienen distintivo B y C pueden acceder al área solo si su trayecto termina en un aparcamiento de uso público, o bien si tienen una invitación de un residente. Los vehículos sin etiqueta no pueden acceder, aunque hasta 2020 los que tengan invitación de un comerciante o residente sí podrán hacerlo.