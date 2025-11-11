LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Judith Alexandra Gonzále

Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El letrado de la asistente de Begoña Gómez había pedido un aplazamiento porque tenía juicio y el juez ha decidido habilitar el fin de semana para que no haya solapamientos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El domingo por la tarde. El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha tomado otra insólita decisión y ha acordado habilitar un domingo por la tarde ... para la instrucción de la causa contra la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado ha citado a las 17:30 horas del próximo 16 de noviembre a Judith Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó el miércoles de la pasada semana por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia de Gobierno que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

