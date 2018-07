El juez autorizó los permisos del preso fugado pese al informe contrario de la cárcel La Policía descarta que Guillermo Fernández esté en Cantabria y considera que ha podido huir fuera de España con su pareja sentimental DANIEL MARTÍNEZ Viernes, 27 julio 2018, 00:02

santander. «Estoy cansado», «ya estoy muy quemado de estar aquí». Esas eran dos de los mantras que Guillermo Fernández, el preso condenado por asesinato y violación que el pasado domingo no volvió a la cárcel de El Dueso tras un permiso de una semana, solía repetir a los pocos internos con los que tenía relación. A quienes han convivido estos últimos años con él entre los muros de la prisión de Santoña no les extraña demasiado su fuga. Era consciente de la gravedad de sus crímenes. De que para los padres de Ana Rosa Aguirrezábal, la joven que violó y asesinó en Vitoria en 2000, nunca pagaría demasiado por lo que hizo.

«Aunque me muriera o estuviera aquí metido toda la vida no la recuperarían», cuentan que solía decir a los cuatro compañeros con los que por la noche se juntaba en su celda a fumar porros cuando los conseguían. Pero también pensaba que ya había cumplido con la ley.

Quizás por eso pensó que 17 años entre rejas -al menos le quedaban otros ocho- ya eran suficientes. En diversas ocasiones había solicitado el tercer grado y siempre recibía un no por respuesta. Eso le convenció aún más de que tenía que salir de allí porque «pensaba que estaba totalmente rehabilitado». Esta vez, después de disfrutar más de 40 permisos y cumplir escrupulosamente, tomó la determinación de dar el paso. Los primeros permisos los consiguió hace más de cinco años. El juez de vigilancia penitenciaria dio el visto bueno con el voto en contra no vinculante de la junta de tratamiento de la cárcel. Los que mejor le conocían dijeron que no, pero ellos no tenían la última palabra. En las siguientes ocasiones, al ver que sus informes no tenían efecto, cambiaron de criterio.

Los investigadores de la Policía que se han hecho cargo del caso están convencidos de que ya no está en Cantabria. Es más, sostienen que la hipótesis más probable es que haya escapado fuera de España con su pareja, una mujer de Torrelavega con la que llevaba varios años de relación. A ella también han intentado localizarla, pero es imposible. Está en paradero desconocido. «Lo más probable es que se hayan ido juntos voluntariamente, pero no descartamos nada», apuntan desde la Jefatura Superior de Cantabria. Estas fuentes señalan que la mujer se dedica a la compra venta de muebles procedentes de un país asiático.

No sólo la Policía está tras la pista de Guillermo. También la Extzaintza se ha sumado tras recibir avisos en Hernani y Pasajes. Pero esas pistas no han llevado a nada.