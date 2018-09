La juez archiva una de las cuatro piezas del 'caso máster' sobre un ex alto cargo de Economía No ve indicios de delito en la investigación a Enrique Álvarez Conde porque no se puede acreditar que Miguel Temboury se matriculara MATEO BALÍN MADRID. Jueves, 13 septiembre 2018, 00:50

Una de las cuatro piezas de las que se compone, hasta la fecha, el llamado 'caso máster' fue archivada ayer por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La titular Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación que tenía abierta contra el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde. Éste es el principal acusado en el procedimiento penal dirigido contra 16 personas, entre ellas la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, y se está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el líder del PP, Pablo Casado, en su condición de aforado.

La pieza archivada, llamada 'D', era relativa al título otorgado al exsubsecretario de Estado de Economía (2011-2016) y abogado del Estado Miguel Temboury. La juez detalla que no constata indicios de delito contra Álvarez Conde al no poder acreditar que el estudiante se hubiera matriculado en este curso de posgrado, y acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Contra este auto, cabe recurso de reforma y apelación. El entorno de Temboury ya afirmó entonces que no se había matriculado en este máster.

En el auto, la juez expone que se concluye que en el expediente «no se produjo convalidación alguna» ni «hubo matriculación en el máster» que dirigía Álvarez Conde. Sin embargo, señala que llama la atención que la información aportada por la universidad sí evidenciara «alguna gestión» realizada para que se matriculara.

Álvarez Conde ya compareció el pasado agosto en el juzgado y se acogió a su derecho a no declarar en esta pieza. Al margen de estas pesquisas, el exdirector del Instituto de Derecho Público está imputado en la investigación sobre el máster de Cifuentes y en la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades en los estudios de posgrado de otros alumnos como el presidente del PP, Pablo Casado.

La juez abrió esta pieza 'D' tras una información aportada por la propia universidad pública madrileña. Investigaba delitos de falsificación documental, cohecho impropio y prevaricación. En concreto, siguió la pista a las presuntas anomalías que había detrás de las convalidaciones a Temboury hasta que concluyó que no se había matriculado.