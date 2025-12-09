LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, este martes en rueda de prensa. EFE

Las izquierdas abren otro frente al PSOE por su impulso, junto a Junts y PP, de la ley de multirreincidencia

El socio minoritario del Gobierno cree que esta iniciativa, un guiño de Sánchez a los de Puigdemont, «no tiene ninguna consecencia positiva»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

El guiño a Junts por parte del PSOE al reimpulsar en el Congreso la ley de multirreincidencia, que permitirá, de ser aprobada, endurecerá las penas ... por reiteración de hurtos, ha provocado otro terremoto a su izquierda. En una suerte de estrategia de desvestir a un santo para vestir a otro, el intento de los socialistas por atraer a los de Puigdemont al apoyar una proposición de ley que estos registraron hace un año, ha abierto otro frente con Sumar, Compromís, EH Bildu o Podemos, que rechazan una inciativa que, entienden, «no tiene ninguna consecuencia positiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  6. 6

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  7. 7 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  8. 8 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque de Logroño
  9. 9 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las izquierdas abren otro frente al PSOE por su impulso, junto a Junts y PP, de la ley de multirreincidencia

Las izquierdas abren otro frente al PSOE por su impulso, junto a Junts y PP, de la ley de multirreincidencia