«No hemos invitado al Rey el 17-A» Domingo, 5 agosto 2018, 00:04

Quim Torra ya avisó de que no invitaría a Felipe VI a ningún acto más en Cataluña y si fuera por el presidente catalán, el Rey no acudiría al aniversario de los atentados del 17-A. «Nosotros no lo hemos invitado, ni tampoco asistiremos a ningún acto organizado por la Monarquía», aseguró ayer. La última vez que el Monarca y el mandatario coincidieron fue hace dos meses en la inauguración de los Juegos Mediterráneos.