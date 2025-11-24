El interrogatorio de la 'fontanera' en vídeo: «No tengo ninguna vinculación orgánica con el PSOE»

Es la declaración íntegra en vídeo de Leire Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, el lunes de la pasada semana ante el juez Arturo Zamarriego, ... quien la imputó como la presunta cabecilla de una trama para boicotear las investigaciones que salpican al PSOE y al Gobierno. Pero ella lo niega todo, desde el primero momento, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

«Doña Leire, se ha generado mucha expetación con su presencia hoy aquí, y le pregunto: ¿Qué vinculación ha tenido o tiene con el PSOE», le pregunta directamente su abogada. «Yo fui teniente de alcalde de Vega de Pas durante dos años y medio y concejala otro año y medio hasta que terminó la legislatura. No he tenido nunca más ninguna vinculación orgánica con el Partido Socialista», afirma tajante la imputada.

«¿Ha percibido alguna cantidad por cualquier concepto directa o indirectamente del Partido Socialista Obrero Español sobre alguno de sus cargos?», le inquieren a la 'fontanera'. «Absolutamente, no», dice la exmilitante socialista, intentado desvincularse del partido en los últimos meses.

En su declaración, no obstante, Díez admite que se reunió dos veces con Santos Cerdán en primavera de 2024, después de que otro juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, abriera una causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias por sus actividades laborales privadas. Los encuentros, que fueron facilitados por una periodista que conoce a ambos protagonistas Patricia López. Afirma en su interrogatorio la imputada que esas reuniones se enmarcaron en el interés de Díez porque Cerdán conociera información del 'caso Villarejo' que afectaba a Pedro Sánchez, relativa a los seguimientos parapoliciales que las llamadas «cloacas del Estado» realizaron en 2014 al entonces nombrado secretario general del PSOE y su familia.

«Se organiza una reunión porque dentro de la documentación que existía de las causas de Villarejo se entendía que el PSOE podía ser víctima de algunas de esas operaciones que se habían hecho por parte de del caso Villarejo (sic)», señala Leire Díez.

Yo quiero ponerlo entre comillas porque igual no es solo de ese caso y demás, pero sí que el PSOE podía ser víctima en algunas actuaciones de esa carpeta. Y por eso y Igual que se había hecho con otros partidos y otras personas, lo que se quería era dar esa información», apunta la imputada, dando a entender que su encuentro con el entonces mano derecha de Pedro Sánchez no era más que una suerte de cortesía que había tenido con otras formaciones.

«Había víctimas de todos los partidos. Es más había carpetas con nomenclaturas de otros partidos también. Y eso no se no se filtró (…) Yo ya no quiero revelar más porque bastante bombardeo de correos y de barbaridades he tenido… pero había carpetas con nomenclaturas de otros partidos políticos y había habido reuniones con otros partidos políticos porque en su condición de víctimas también se les facilitó la misma información», detalla la compareciente, quien, finalmente y ante la insistencia de su letrada, afirma que también se ha encontrado PP, Vox y Podemos.