Íñigo de la Serna se aleja de la política para incorporarse al sector privado La decisión del exministro llega tras un periodo de reflexión iniciado con la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno JESÚS SERRERA Viernes, 27 julio 2018, 23:52

santander. Punto y aparte. Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971) ha decidido poner fin a un ciclo de veinte años en la política autonómica y nacional. El exministro de Fomento, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, tiene la intención de desarrollar su actividad profesional en el sector privado.

De la Serna confirmó ayer en conversación con El Diario Montañés una decisión que sólo conocían unas pocas personas de su entorno privado. Concluye así un periodo de reflexión que se inició con la moción de censura a Rajoy celebrada los días 31 de mayo y 1 de junio, que supuso su desalojo del Consejo de Ministros y el acceso al Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez. En esas fechas, De la Serna anticipó a su amiga y exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría que se volcaría sin reservas en la defensa de su candidatura, pero no le garantizó que formaría parte de la dirección del partido en caso de que ganase el congreso , porque ya entonces no tenía nada claro su continuidad en la primera línea de la política.

De la Serna hace un balance muy positivo de estas dos décadas, por «haber ganado todas las elecciones municipales, regionales y nacionales en las que he participado y por no haber pedido nunca un puesto de los que he ocupado. Para todos he sido propuesto», en uno u otro rango: la Alcaldía de Santander, el Parlamento de Cantabria, las presidencias de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Consejo de Municipios y Provincias de Europa o el Ministerio de Fomento. El propio Rajoy le animó a convertirse en candidato a la Alcaldía por primera vez y después le convenció, no sin trabajo, para serlo por tercera vez en 2015, después de otro periodo de reflexión personal como el que ahora ha terminado.

También se va satisfecho De la Serna de sus 18 meses al mando de la cartera de Fomento, en la resolución de los problemas sobrevenidos por tierra, mar y aire. «Habré cometido errores, seguro, pero la gestión y el esfuerzo inversor han sido muy positivos en toda España, y en Cantabria de forma espectacular. Nunca se ha hecho tanto en tan poco tiempo», afirma el exministro. Con respecto a la derrota en el congreso del PP, Íñigo de la Serna renueva su lealtad a Sáenz de Santamaría. «Creo que nuestra candidatura ha hecho lo que tenía que hacer, tal como lo hemos hecho y como hoy lo volveríamos a hacer. Tengo una excelente relación con el presidente Casado y con su equipo, les he agradecido el ofrecimiento para formar parte de su equipo dirigente, les respeto y les seré leal, pero no he sido ni soy partidario de acuerdos individuales, sino de una negociación global para la integración plena de las dos candidaturas».

Tras un descanso durante las vacaciones de verano con los suyos, la idea del exalcalde de Santander es incorporarse a la actividad profesional en el sector privado, siempre dentro de lo que permita el estricto régimen de incompatibilidades al que le sujeta su reciente condición de ministro de Fomento.