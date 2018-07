El ingeniero que toca el piano y es reservista García Egea consiguió que el independentista Joan Tardà dijera «viva España» en una tertulia DAVID GÓMEZ MURCIA. Viernes, 27 julio 2018, 00:00

En octubre de 2016, durante el debate de investidura de Mariano Rajoy, el diputado de ERC Gabriel Rufián se refiere a Ciudadanos como «escisión de Forocoches», un popular y polémico foro de Internet. En la bancada popular, la referencia suena a chino. Pablo Casado, entonces una joven promesa política, se da la vuelta y pregunta a otro joven diputado sentado unos escaños detrás de él, muy puesto en las cosas de la red, a qué se está refiriendo el independentista. Ese parlamentario era Teodoro García Egea (Cieza, 1985), quien menos de dos años después de esta anécdota se ha convertido en el secretario general del Partido Popular con Pablo Casado como presidente. «Le he apoyado porque es buena persona», declaraba el domingo a 'La Verdad' la mano derecha del líder del PP.

Teodoro García Egea es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cartagena y lleva en el Congreso desde 2011, cuando entró en sustitución de Jaime García-Legaz que abandonó su escaño al ser nombrado secretario de Estado de Comercio. Su carrera política se fraguó en Nuevas Generaciones, a la vera de Pedro Antonio Sánchez. Fue concejal en su ciudad natal y director de la Agencia de la Energía de la Región (Argem) antes de aterrizar en el Parlamento nacional con 27 años.

Es una caja de sorpresas. Es reservista del Ejército del Aire, incorporándose a filas en sus periodos vacacionales, practica el judo y el esquí fuera de pistas, corre por el Retiro cuando está en Madrid y toca el clarinete, el piano y el tambor. Un día dio un recital ante los leones del Congreso, interpretando en plena calle el 'Vals en Do sostenido menor' de Chopin. En 2008 ganó el Campeonato de Lanzamiento de (huesos de) Oliva. Teodoro García es amante de la ciencia, lee a Stephen Hawking y su película favorita es la trilogía 'Regreso al futuro'. En los últimos años en el Congreso se ha especializado en asuntos tecnológicos, presentando iniciativas para que España lidere la creación de las criptomonedas. Le ha tocado dar la cara por el partido en las tertulias televisivas y lo ha hecho sin complejos. En un reciente debate en La Sexta, consiguió que Joan Tardà, el compañero del mencionado Rufián en ERC, soltara un «viva España y viva Murcia».

No esconde sus ideas e incluso es provocador por las redes sociales, donde no huye del enfrentamiento con los adversarios políticos. En la campaña de las generales de 2016, en las que lideró la lista del PP por Murcia, montó un número de magia para tratar de demostrar que, según él, votar a Ciudadanos era abrir la puerta a la izquierda. Ha sido el artífice del éxito de Pablo Casado, que no era favorito en las primarias y se ha impuesto gracias a una buena campaña. El pasado viernes, la noche anterior a la votación decisiva, se le veía pegado al teléfonovbn , móvil captando votos con sus características expresiones. «Venga, líder, que vamos a tope».