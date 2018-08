El Rey ignora los desplantes y arropa a las familias Felipe VI preside el homenaje a las víctimas de los ataques, a las que reitera el apoyo de la Corona M. E. ALONSO MADRID. Sábado, 18 agosto 2018, 00:08

El Rey regresó ayer a Barcelona para arropar a las víctimas en el primer aniversario de los atentados yihadistas del 17-A. Contra todo pronóstico, su llegada al homenaje organizado por el ayuntamiento de Ada Colau en la céntrica plaza Cataluña se produjo sin incidentes. Felipe VI fue recibido entre aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!» y «¡No estás solo!». Una ovación lanzada por un grupo de los asistentes, convocados por Unión Monárquica, entre el silencio de la gran mayoría. Una imagen bien distinta a la del pasado 26 de agosto, cuando el jefe del Estado fue recibido con sonoros abucheos y pitidos en un clima más pendiente de la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O que del recuerdo de los ataques terroristas.

Don Felipe llegó acompañado por la reina Letizia para reforzar la unidad de la Corona ante el terrorismo y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la entrada al acto le esperaba la comitiva de la Generalitat, encabezada por su presidente, Quim Torra, que tras saludar al Monarca le presentó a la mujer de Joaquim Forn, uno de los exconsejeros encarcelados por su papel en el proceso independentista. El Rey superó la zancadilla del mandatario autonómico sin problemas. Les dio la mano a ambos, pero no entabló conversación con ninguno de los dos. A continuación, saludó al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y a la alcaldesa, que había vetado su participación en el primer homenaje de la jornada, la ofrenda floral sobre el mosaico de Joan Miró.

Después del encuentro con las autoridades locales, el jefe del Estado se dirigió a la primera fila, donde estaban los familiares de las víctimas y los heridos, y llevándose la mano al pecho y bajando ligeramente la cabeza les dijo: «Estamos con vosotros». Un gesto con el que el Rey recordó que su lugar siempre ha estado al lado de las víctimas.

Una pancarta incómoda

Posteriormente, ocupó su posición, detrás de las familias, desde donde siguió el homenaje. En todo momento, Felipe VI obvió los intentos del soberanismo por boicotear su presencia. A la izquierda del escenario, una pancarta desplegada la noche anterior en una de las fachadas de la plaza le recordaba que en Cataluña no es bien recibido. «El rey español no es bienvenido en los países catalanes», rezaba el lema en inglés. La delegación del Gobierno en Cataluña cree que la pancarta pudo «vulnerar» las medidas de seguridad del Monarca y de los asistentes y ha pedido ya explicaciones a los Mossos y al consistorio por no haberla retirado.

Al término del acto, los Reyes saludaron personalmente a los familiares de los fallecidos en el ataque terrorista y a algunos de los supervivientes, con los que conversaron detenidamente. Antes de poner rumbo a Madrid, don Felipe y doña Letizia quisieron sumarse a una iniciativa ciudadana y enviaron un globo blanco con la leyenda 'Siempre con las víctimas'.

Durante el acto, los Reyes estuvieron flanqueados por Sánchez, al lado del Monarca, y por el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, al lado de doña Letizia. También les acompañaron los presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Supremo y el Poder Judicial, los ministros de Justicia e Interior y los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera.