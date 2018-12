Iglesias reniega de Venezuela: «He dicho cosas que ahora no comparto» Pablo Iglesias responde a las preguntas del PP en la comisión de investigación del Senado. :: J. J. Guillén / efe El líder de Podemos defiende en la comisión de investigación del PP en el Senado que su partido no se financia de forma irregular ANDER AZPIROZ MADRID. Viernes, 14 diciembre 2018, 00:30

Cuatro años en política han hecho a Pablo Iglesias replantearse su posición respecto a Venezuela. Como activista, era un férreo defensor del régimen bolivariano. Se lo demostraron los vídeos que el PP emitió este jueves ante el líder de Podemos en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos del Senado.

En 2013, Iglesias sostenía durante una entrevista en una televisión venezolana que el país latinoamericano era «una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa» y reconocía echar de menos al fallecido Hugo Chávez. Ayer cambió de parecer. «He podido decir cosas y opiniones políticas que ahora no comparto. Creo que rectificar en política está bien», afirmó tras escucharse a sí mismo. Aún más, reconoció que la actual situación política y económica en Venezuela con Nicolás Maduro es «nefasta».

La comparecencia de Iglesias en la comisión de investigación del Senado era una de las más esperadas y también era conocido de antemano que Venezuela sería una de las grandes protagonistas. Con estos mimbres la bronca política no decepcionó. La sesión comenzó con buenas palabras pero fue un simple espejismo. El primero en hablar fue el portavoz popular en este órgano, Luis Aznar. Apuntó alto desde el principio. De una tacada sacó a colación el chalet de 500.000 euros del líder de Podemos e Irene Montero en la sierra de Madrid, una supuesta cuenta bancaria del primero en el paraíso fiscal de Granadinas y, cómo no, los supuestos lazos de Podemos con los Gobiernos de Caracas y Teherán.

LAS FRASESPablo Iglesias Líder de Podemos «Marchena no ha encontrado el más mínimo resquicio que sirviera para hacer una acusación» «Se lo digo a los ojos, el Partido Popular es una vergüenza para la democracia» Luis Aznar Portavoz del PP «En Podemos son más opacos que la pared de madera que tiene a su espalda» «Ustedes proceden de lo peor de los gobiernos latinoamericanos»

Iglesias basó su defensa en dos argumentos. El primero fue desacreditar a la comisión, creada por el PP gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta y en la que no participa ningún otro partido. El segundo escudo de Iglesias consistió en presentar cada una de las resoluciones judiciales con las que se archivaron las querellas llevadas a los tribunales por la supuesta financiación irregular de su formación. Y esas decisiones, remarcó el secretario general podemista, fueron respaldadas en muchos casos por Manuel Marchena; un juez afín al PP, según la versión que defendió Iglesias. Sin estar presente en la Cámara alta, el magistrado del Tribunal Supremo se convirtió en uno de los protagonistas de la mañana. Marchena renunció a presidir el Poder Judicial tras filtrarse un 'wathsapp' del senador popular Ignacio Cosidó en el que se aseguraba a su grupo que, gracias al pacto con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces, mantendrían el control de la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Marchena y encargada de juzgar a los dirigentes del 'procés'.

Ese mensaje y el apoyo del PP para que Marchena presidiera el Poder Judicial fueron más que suficientes para que Iglesias adscribiera al juez a las filas conservadoras. «Si Marchena no ha encontrado el más mínimo resquicio que sirviera para hacer una acusación contra Podemos, usted y yo creo que tenemos bastante claro que Podemos no se ha financiado ilegalmente», esgrimió Iglesias ante Aznar.

«¿Ha cobrado de Venezuela?

En su primera pregunta, Aznar ya pidió a Iglesias que revelase si alguna vez ha trabajado para Venezuela. Y ahí comenzó el toma y daca. El líder de Podemos se negó a responder a cuestiones que no se refiriesen a la financiación de su partido, motivo de su citación en el Senado. «Si quieren estudiar mi currículo creen otra comisión», espetó a los representantes del PP.

Iglesias tampoco dejó pasar el 'informe PISA' (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), supuestamente elaborado por el comisario jubilado José Villarejo para desacreditar con pruebas falsas a Podemos y a su secretario general. Y aquí volvió a salir a colación el nombre de Cosidó, en aquella época director de la Policía y ahora portavoz popular en el Senado. No faltaron los retos lanzados desde uno y otro lado para acudir a la justicia en caso de tener pruebas.

«¿Qué pensará la gente de que usted no conteste a nada?», «aburre a las cabras», «ustedes son más opacos que la pared de madera que tiene detrás», «ustedes proceden de lo peor de los gobiernos latinoamericanos» o «lo suyo es como no me gusta el arroz con leche por debajo de la puerta te meto un ladrillo», fueron algunos de los dardos de Aznar. Entre broncas e interrupciones hubo hasta tiempo para recitar pasajes de 'La Venganza de Don Mendo', quizá el único momento relajado de la comparecencia. Después volvieron a escena el «miente como un bellaco» o «es usted un falso».