Iglesias reclama a Sánchez y Torra que «respiren antes de hablar» El líder de Podemos pide al jefe del Ejecutivo que ignore a aquellos que abogan por «incendiar» Cataluña A. AZPIROZ Jueves, 13 diciembre 2018, 00:33

madrid. Pablo Iglesias realizó ayer un llamamiento a la calma. Tanto al Gobierno como al independentismo. El líder de Podemos cuenta con la ventaja de ser interlocutor de ambas partes. Por un lado es, al menos de momento, el socio preferencial de Pedro Sánchez. Por otro, su defensa del derecho de autodeterminación le abre la puerta de las fuerzas secesionistas, muy especialmente la de Esquerra. Esto permite que su mensaje sea escuchado en un bando y en otro, aunque no por ello se le haga caso.

El secretario general podemista advirtió al jefe del Ejecutivo del peligro de dejarse llevar por el mensaje de PP y Ciudadanos. Esto es, intervenir de nuevo la Generalitat, ya sea por medio de una nueva aplicación del 155 o de la ley de seguridad nacional.

También censuró a Quim Torra y su elogio a la «vía eslovena», una independencia que conllevó una guerra de diez días en la que perdieron la vida 68 personas. «Se lo dije a Torra. Respire antes de hablar, y se lo digo también al presidente. Hay muchos sectores que le están presionando para que usted también incendie Cataluña. No lo haga, no es bueno para España ni para Cataluña», señaló Iglesias. No obstante, dio por hecho que ningún independentista desea un conflicto bélico, incluido el propio presidente catalán.

El líder de Podemos insistió en la necesidad de tender puentes ante la escalada de tensión entre Moncloa y el Palau de la Generalitat. Y la mejor forma de hacerlo para el líder de Podemos es sentarse a negociar los Presupuestos del año próximo. «Necesitamos un patriotismo -afirmó- que garantice que las familias lleguen a fin de mes. «Hablen, hablemos, parlem», invitó desde la tribuna de oradores del Congreso.

Durante su intervención, Iglesias no ahorró críticas a PP y Ciudadanos. A ambas fuerzas las acusó de estar a las ordenes del expresidente José María Aznar. Según dijo, «se echa de menos una derecha responsable, con altura de Estado».

Presos políticos

Uno de los asuntos en los que Unidos Podemos y su líder se acercan más al independentismo es el de los dirigentes soberanistas encarcelados por su participación en el 'procés'. Iglesias ha defendido su puesta en libertad desde que fueron encarcelados por orden de la juez Carmen Lamela. Durante el debate de ayer en el Congreso volvió a hacerlo una vez más. Llegó a desvelar que hay políticos que comparten su opinión, aunque no lo dicen en público. «Muchos me reconocen en privado que es indecente que los presos sigan en prisión», aseguró.

«Ojalá -añadió Iglesias- algunos de lo que reconocen ciertas cuestiones en privado tengan la valentía de reconocerlo en público, y esto va para unos y va para otros».

Sea como fuere, el intento de mediación que desde ha ce meses trata de llevar a cabo el secretario general podemista tampoco surtió efecto durante un debate donde las partes parecieron, incluso, salir aún más alejadas de cuando entraron.