Iglesias ve posible cerrar el acuerdo de Presupuestos en cuestión de días Iglesias y Echenique, ayer, durante la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. :: e. p. Cree que las cuentas para 2019 pueden ser el primer paso para que la izquierda gobierne durante una década ANDER AZPIROZ Sábado, 6 octubre 2018, 00:23

madrid. Pablo Iglesias ve cercano el acuerdo con el Gobierno para que Unidos Podemos apoye los Presupuestos Generales del Estado. Tanto que el pacto podría cerrarse en los próximos días, en todo caso antes del 15 de octubre, cuando se tiene que enviar a Bruselas el borrador de las cuentas. El líder de Podemos dibujó este panorama optimista ante el Consejo Ciudadano de su partido, el máximo órgano de dirección interna tras la Asamblea Ciudadana.

El secretario general reconoció que su formación deberá de renunciar a una parte de las condiciones que ha planteado al Ejecutivo socialista. No obstante, aseguró que sus representantes en la negociación -entre los que nombró a Pablo Echenique, Ione Belarra y representantes de las confluencias- tratarán de arrancar al Gobierno el máximo número de sus propuestas. Entre éstas, recordó Iglesias, se encuentran la derogación de las dos últimas reformas laborales, el impuesto a la banca y a las rentas más altas, el fin de los abusos de las compañías eléctricas o la publicación de la lista de beneficiarios de la última amnistía fiscal. A estas medidas, que figuran en el documento que Unidos Podemos ha traslado al Gobierno, el líder morado sumó este viernes «un compromiso para que se deje de encubrir la corrupción en torno a la Monarquía».

El apoyo de la coalición de izquierda es solo un primer paso en largo camino que deberá recorrer el Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos. Después deberá de negociar con el PNV y, sobre todo, con las fuerzas independentistas catalanas. Y, aún cuando estas formaciones brindaran su apoyo, las cuentas generales deberán elaborarse bajo el techo de gasto heredado del PP a cuenta de la mayoría absoluta de los populares en el Senado.

Pese a las dificultades, Iglesias destacó ayer la importancia de aprobar los Presupuestos. Según el secretario general, unas cuentas para 2019 con un marcado carácter social abrirían las puertas a que «los números que hicieron posible la moción de censura se conviertan en alternativa de Gobierno para al menos los próximos diez años». El secretario general añadió que es crucial «poner freno a Pablo Casado y Albert Rivera y mandarlos a la oposición por muchos lustros». En la visión esperanzada de Iglesias no entraron las serias dificultades para que los independentistas catalanes apoyen al Gobierno de Sánchez, con ultimátum de Quim Torra hasta noviembre incluido.

Influencia

El líder de Podemos insistió en que su partido nunca ha tenido mayor influencia que en la actualidad en tareas de Gobierno, a pesar de que Sánchez haya desoído una y otra vez las peticiones de Unidos Podemos para formar un Ejecutivo de coalición. Algo que, según sostiene el jefe de filas podemista, será inevitable tras las próximas elecciones generales. «Para cuatro meses desde la moción, podemos sentirnos orgullosos de nuestro empuje», se felicitó Iglesias ante la plana mayor de su formación.

Esta capacidad de maniobra ha llevado a Unidos Podemos a pasar de puntillas por los escándalos que han sacudido a los ministros Dolores Delgado y Pedro Duque. ayer Iglesias volvió a pedir dimisiones, pero que éstas no se den no afectará en modo alguno a las negociaciones sobre las cuentas generales. La idea de la formación morada es seguir adelante con la legislatura y, si no es posible agotarla, al menos afrontar las generales en el momento más conveniente para sus intereses.