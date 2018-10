Iglesias dice que es la hora de debatir sobre la democracia

Los líderes de Unidos Podemos rechazaron con contundencia la decisión de recurrir al Constitucional y Pablo Iglesias sostuvo que en vista de la posición del Gobierno ha llegado «la hora de abrir un debate sobre el futuro de nuestra democracia».

El secretario general del partido morado, que ha mantenido una posición ambigüa hacia la Corona, se quejó en un mensaje en Twitter de que el Gobierno defienda que «los representantes de la ciudadanía elegidos en las urnas no pueden pronunciarse sobre lo que dice o hace un Jefe del Estado que ha llegado al cargo por su apellido, sin pasar por las urnas».

El secretario de Organización recurrió a la ironía y señaló que tras la decisión del Gobierno no queda más que decir «a sus pies majestad». Pablo Echenique cree que el Consejo de Estado ha dicho «lo obvio», que la resolución del Parlamento catalán no tiene efectos jurídicos. Señaló además que las palabras de la portavoz gubernamental de que la figura del jefe de Estado es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una Cámara autonómica parecen más del «ala derecha del PP» que de un portavoz de un Gobierno socialista.