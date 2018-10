Iglesias apuesta por enterrar al dictador en El Pardo Miércoles, 31 octubre 2018, 00:33

Pablo Iglesias reclamó que, de confirmarse el acuerdo anunciado por la vicepresidenta con el Vaticano, los restos de Franco no sean sepultados en la Almudena. No obstante, el líder de Podemos destacó que, al margen de lo que opine la Iglesia, es responsabilidad del Gobierno que la nueva tumba del dictador no se ubique en la catedral madrileña, lugar que se podría convertir en lugar de exaltación del fascismo. Iglesias considera que el lugar ideal en el que debería estar Franco es en el cementerio de Mingorrubio, cercano a El Pardo y donde yace Carmen Polo, la esposa del dictador.