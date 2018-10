«Tenía la idea fija de hacerlo pero no sabía bien cómo» El acusado Patrick Nogueira ayer en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Guadalajara. :: efe «Las sensaciones vienen y no sé gestionarlas», trata de excusarse el asesino múltiple de Pioz sin arrojar luz sobre el móvil del crimen J. V. MUÑOZ-LACUNA Jueves, 25 octubre 2018, 00:43

guadalajara. Ni frío ni calor. Sin apasionamiento. A veces casi ausente, como si no fuera él quien se sienta en el banquillo acusado de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de España. Patrick Nogueira, el autor confeso de las muertes y posterior descuartizamiento de sus tíos Marcos Campos Nogueira y Janaína Santos y de sus primos -David de sólo un año y Carolina, de cuatro- en agosto de 2016 en una vivienda de Pioz (Guadalajara), no intentó negar nada. Pero tampoco arrojó la más mínima luz sobre la gran incógnita de este cuádruple asesinato: por qué lo hizo. Sus incongruencias y contradicciones sumieron en más sombras todavía al caso.

Nogueira, de 21 años y que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, apareció irreconocible en la Audiencia de Guadalajara en la primera jornada del juicio que se prolongará hasta el 31 de octubre. Nada que ver con las imágenes que se hicieron públicas en su día. Con gafas, camisa azul y pantalón beige, su aspecto era el de un tímido estudiante aplicado. Con un tono de aparente inseguridad, el joven brasileño, que apenas necesitó ayuda de la intérprete, fue desgranado una deslavazada versión en la que intentó presentarse como víctima de unos impulsos interiores irrefrenables pero, al mismo tiempo, reconociendo que fue a la casa de sus parientes con la intención de llevar a cabo la matanza.

«Las sensaciones vienen y no sé cómo gestionarlas», trató de excusarse en el interrogatorio en el que solo pudo participar su propia abogada porque el acusado se negó a responder a las acusaciones. «No puedo cambiar las cosas y no he elegido funcionar de la forma en que lo hice», fue el alegato en el inicio de su declaración, en la que pidió «perdón» a su propia familia y a la Janaína, su tía.

Según su testimonio, el día de los hechos acudió a la vivienda de sus tíos «sin saber quién estaría aunque sí sabía lo que iba a hacer y desconocía las consecuencias». «Tenía la idea fija de hacerlo pero no sabía cómo», reconoció en un primer término, para luego intentar retractarse, alegando que actuó en defensa propia en el asesinato de los dos adultos.

Afirmó, de manera muy confusa, que apareció en la casa con dos pizzas para comer con su familia. Luego se puso a fregar los platos con su tía. «Estábamos cara a cara. Mientras ella fregaba los platos, yo los secaba. Me miraba a la cara. Ella me mordió la mano, yo le clavé en el cuello», afirmó. La explicación del asesinato de su tío fue que cuando llegó a casa, tras el asesinato de su mujer y sus hijos, tras un forcejeó en el que la víctima intentó quitarle la navaja que portaba, ambos cayeron al suelo. «Cuando caímos al suelo se le clavó la navaja», arguyó. Ni una palabra de cómo y por qué mató a los dos niños. Su abogada no le preguntó. Y nadie más tuvo ocasión de inquirirle.

Alcoholismo

Y a partir de ahí, el asesino se embarcó en narrar su 'triste' historia con una infancia de pocos amigos y de humillaciones por parte de los adultos que lo rodeaban, lo que derivó en problemas de adicción al alcohol. La únicas palabras -igualmente confusas- que podrían apuntar a un móvil de venganza por motivos económico es que acusó a su tío Marcos, con quien reconoció mantener una mala relación personal desde que llegó a España, de haberle robado y de haberle extorsionado exigiéndole el pago de 6.000 euros a cambio de no denunciarlo ante las autoridades de Extranjería por su estancia irregular en el país.

La declaración de Nogueira no convenció a la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, quien hizo un relato estremecedor de lo ocurrido aquel 17 de agosto. «Primero acuchilló a su tía y después cortó el cuello a sus sobrinos antes de que su tío llegara de trabajar». «Es un psicópata que tenía todo preparado para cometer el crimen porque acudió a la casa equipado con armas y bolsas de basura», dijo. Según la fiscal, el acusado no actuó por arrebato sino consciente de sus actos.