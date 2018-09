72 horas al borde del abismo europeo El 7 de diciembre de 2017, en torno a 45.000 catalanes se manifestaron en Bruselas para reivindicar la independencia y loar a su líder huido, Carles Puigdemont. :: afp ADOLFO LORENTE Domingo, 30 septiembre 2018, 00:51

BILBAo. Fueron 37 minutos y 45 segundos de un 2 de octubre eterno en la sala de prensa de la Comisión Europea. Fueron 29 preguntas. De ellas, apenas media docena de corresponsales españoles. El resto, las suscribieron periodistas franceses, italianos, británicos, alemanes y estadounidenses. Objetivo cumplido. Ruido, proyección internacional. Bruselas volvió a cerrar filas con el orden constitucional español y recordar que «una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea», pero dio un sonoro toque de atención a Mariano Rajoy advirtiéndole de que «la violencia nunca puede ser un instrumento en política». Así se lo trasladó por teléfono tanto el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, como el del Consejo, Donald Tusk, quien pidió «usar la fuerza de los argumentos y no el argumento de la fuerza». Había nervios.

La internacionalización del 'procés' catalán alcanzó su momento cumbre tras las cargas policiales registradas durante el referéndum ilegal del 1-O. Las redes sociales echaban humo con vídeos muy duros pero también con 'fake news' avaladas por eurodiputados como Ramón Tremosa, del PDeCAT, usando imágenes de cargas policiales en Chile. Fue un 2 de octubre crítico.

Pero luego llegó el día 3, el 4... Noviembre, diciembre, enero... Y ahora, un año después, nada o casi nada ha cambiado pese a las demostraciones de fuerza realizadas por el sececionismo, como reunir a 45.000 personas en Bruselas durante la manifestación celebrada el pasado 7 de diciembre. Más allá del apoyo de una treintena de los 751 eurodiputados, el problema catalán nunca ha llegado a estar en las prioridades de una saturadísima agenda internacional, aunque sí permanece en su retina.

«Fueron días durísimos. Se estuvo muy cerca del abismo», confiesa un alto diplomático comunitario en declaraciones a EL CORREO. La gran batalla que se libra en este conflicto es la del relato y durante aquellas horas, el independentismo catalán se frotaba las manos incrédulo. «Fue un momento de enorme tensión, pero España sorteó esta grave crisis gracias, sobre todo, a Bruselas, que nunca ha titubeado. El portazo mundial a la pseudodeclaración de independencia fue terrible para el sececionismo catalán, que había prometido justo lo contrario», recalca.

Así lo explicó hace unos días Josep Borrell desde Nueva York. «El 1-O fue una desgracia para todos, la imagen de España sufrió mucho. Es difícil de explicar. No puedes luchar con imágenes de alguien que quiere votar y la Policía le pega», lamenta el ministro de Exteriores, quien desde el primer minuto se ha puesto el mono de trabajo para contrarrestar en los foros internacionales la caricaturización de España como un Estado «fascista» y «franquista». «El Banco Mundial nos sitúa entre las veinte mejores democracias del mundo, también por delante de Bélgica, desde donde nos dan tantas lecciones», ironiza.

El 'factor Timmermans'

Hay una fecha clave para entender por qué el 1-O no tuvo derivadas políticas de mayor calado. El 4 de octubre, por la tarde, el Parlamento europeo celebró una debate especial 'ad hoc' que supuso un jarro de agua helada para el 'procés'. El encargado de marcar el terreno de juego fue Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión. «La UE es una comunidad basada en el Derecho. El respeto al Estado de Derecho no es una opción, es algo fundamental. Si la ley dice lo que no te gusta, te puedes oponer, puedes intentar cambiarla, pero no puedes ignorarla. La Constitución española debe ser respetada y el Gobierno catalán decidió ignorar la ley al celebrar el referéndum», zanjó.

Y no, Timmermans no es un malvado ultraconservador, sino un socialdemócrata de un país 'moderno' como Holanda. Pidió diálogo, censuró las «tristes» imágenes del 1-O, pero también elogió la democracia española. «El deber de todo Gobierno es mantener el Estado de Derecho y eso a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza», apostilló.

Guy Verhofstadt, ex primer ministro belga y jefe de filas del grupo liberal donde está Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y UPyD, tampoco se puso de perfil. «El referéndum no cumplía los mínimos democráticos de legitimidad. No es casualidad que no hubiera un umbral mínimo de participación. El resultado se sabía de antemano. ¿Cómo lo llamamos? ¿Manipulación? ¿Engaño? Declarar la independencia sobre el resultado de un referéndum engañoso es totalmente irresponsable», criticó.

Cansancio mediático

El suflé político del 1-O duró 72 horas. Luego llegó la ficticia declaración de independencia de finales de octubre, el rechazo mundial a la decisión del Parlament, el artículo 155, las huidas al extranjero con Carles Puigdemont a la cabeza, los encarcelamientos preventivos de varios exconsellers como Oriol Junqueras... Un año en el que han pasado un sinfín de cosas, en el que los actores principales han cambiado (Pedro Sánchez y Quim Torra), pero en el que nada ha variado desde el punto de vista internacional.

Ni apoyos institucionales ni interés mediático (los grandes medios se han cansado del tema), como evidencian los actos que organiza en Bruselas el expresident de la Generalitat, que esta misma semana ha aprovechado la presentación de su libro para pedir de nuevo la mediación de la UE. Pero al otro lado de la puerta sigue sin haber nadie. España marca el tono y todos cierran filas en torno al Estado miembro que solicita ayuda. El club de clubes era esto y al club si algo le sobran son problemas.

Pese a todo, el 1-O sigue ahí, en la retina. «Aquel día fue un desastre sin paliativos, pero todo se ha ido diluyendo. Ahora, de hecho, el debate ya no se reduce al de España contra Cataluña, sino que se enfoca más desde el prisma catalanes contra catalanes», asegura Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. «Pero sí, a nivel de relato, la gestión de España ha sido desastrosa. ¡Se ha perdido tanto tiempo!», lamenta. Al igual que Borrell, barrunta una larga travesía por el desierto y cree que una posible solución no llegará hasta dentro de «veinte años».

«Lo que queda fuera de España son esas imágenes, que contribuyeron a internacionalizar el tema catalán. Es una mancha muy difícil de borrar», asegura Marco Bresolin, corresponsal comunitario de 'La Stampa'. «El Gobierno de Rajoy cometió errores como su dureza y su falta de diálogo difíciles de asumir por sus aliados. Sin embargo, las reivindicaciones catalanas, en general, se ven como un capricho de una pequeña región rica», explica Diego Velazquez, corresponsal europeo del 'Luxemburger Wort'. «Además, tras la llegada de la izquierda al Gobierno, el discurso contra España por ser un país fascista no se sostiene», apostilla.

Desde Suiza, donde están huidas Marta Rovira y Anna Gabriel, se destaca la «falta de madurez de España para resolver sus problemas desde el diálogo». «Es absurdo», asegura Romain Clivaz, excorresponsal político de Europa y entrevistador principal del matinal de la radio pública del país, la RTS. No ahorra en críticas hacia el Gobierno de Madrid, pero arremete con dureza contra «la irresponsabilidad de la élite catalana que ha provocado esta división instrumentalizando la democracia directa. Así no se hacen las cosas. Un referéndum es algo muy serio», asegura.