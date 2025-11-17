LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el CPFF, este lunes. EFE

Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

El Gobierno ofrece un 01% de déficit a las autonomías para el periodo 2026-2028, lo que según el Gobierno eleva su margen de gasto en 5.500 millones de euros en ese periodo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

El Gobierno planteará hoy a las comunidades autónomas reunidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con cuatro meses de retraso sobre ... los plazos habituales, la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya puso sobre la mesa en 2024 y que no logró sacar adelante en el Congreso por la oposición del PP, pero también de su más exigente socio de investidura, Junts. La propuesta, que puede ser aprobada en este órgano de cooperación territorial con solo el apoyo de una autonomía dado que el voto del Ejecutivo pesa un 50%, permite a las autonomías incurrir en un 0'1% del déficit en el periodo que va 2026 a 2028. Pero después tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2 Las habitaciones del San Pedro, «vuelva usted mañana» y los que escupen en la calle, en el Teléfono del Lector
  3. 3

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  4. 4 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  5. 5

    Zabala devuelve la ilusión
  6. 6 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  7. 7

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  8. 8

    La gran cita de Zabala: La Rioja se hace notar en Bilbao
  9. 9

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024

Hacienda presenta a las autonomías la misma senda presupuestaria que ya rechazo Junts en 2024