González pide regresar a su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid El expresidente regional lo solicitó en julio y el consistorio de Carmena preguntó al juzgado si su situación procesal en el 'caso Lezo' se lo permite R. C. MADRID. Martes, 18 septiembre 2018, 00:10

El expresidente del Gobierno madrileño Ignacio González, investigado en el 'caso Lezo', ha pedido el reingreso en su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Una solicitud que está consultando el consistorio de Manuela Carmena para comprobar si existe algún tipo de inhabilitación que le impida incorporarse.

La petición se hizo el pasado julio cuando el expresidente pidió formalmente su incorporación a su puesto de funcionario del grupo A con un nivel 30. Desde el departamento de recursos humanos se comenzaron a hacer las indagaciones oportunas, entre ellas si González tiene algún tipo de inhabilitación que suponga un obstáculo.

Para ello, el consistorio reclamó información al juzgado y está pendiente de respuesta judicial. De no hallar nada que impida su regreso, González ocupará el puesto que le corresponde en función de su categoría y del sistema de provisión municipal.

Ignacio González pasó 201 días en prisión (entre abril y noviembre de 2017) por su presunta vinculación en la trama Lezo, relacionada con la supuesta corrupción en la empresa pública Canal de Isabel II, de la que él fue presidente. Un caso en el que la Audiencia Nacional investiga si cobró comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.

Por su parte, la delegada de Empleo en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, aseguró ayer que si el expresidente se reincorpora «se le tratará igual que a cualquier otro funcionario».

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, aseguró que a González le corresponde por Ley recuperar su puesto de funcionario. «Si tiene su plaza y le corresponde por Ley, no tengo nada que decir; es su derecho», sostuvo Aguado.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, rechazó hacer alguna «valoración en especial». «Esto es una cuestión de si tiene derecho o no a reingresar como funcionario, y en su caso será el ayuntamiento en función de la legislación vigente la que deba resolver sobre esa cuestión. No me merece ninguna valoración», reiteró Martínez-Almeida a las puertas de la sede nacional del PP.