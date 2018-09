El Gobierno tropieza de nuevo en Cataluña La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, y Quim Torra, en la ofrenda floral de la pasada Diada. :: quique garcía / efe La delegada del Ejecutivo apoya el indulto a los secesionistas, dos ministras la corrigen y Casado plantea una reforma para impedir el perdón a los condenados por rebelión RAMÓN GORRIARÁN Domingo, 23 septiembre 2018, 00:30

El Gobierno añadió otra cuenta al rosario de resbalones y consecutivas rectificaciones que han caracterizado sus primera semanas de Gobierno. Su delegada en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostró ayer partidaria de indultar a los líderes independentistas si son condenados por el Tribunal Supremo. Unas palabras que desataron un incendio inmediato que no sofocaron la rectificación de la propia delegada ni las de dos ministras que salieron a corregir el tiro. Para el líder del PP, todo está claro y es una nueva prueba de que Pedro Sánchez es rehén de los independentistas.

«Si se pide el indulto, yo soy partidaria», dijo Cunillera en una entrevista en Catalunya Radio. De nada sirvió que horas después la Delegación del Gobierno en Cataluña precisara en un comunicado que cualquier «especulación» sobre el desenlace del juicio en el Supremo a los 25 acusados en la causa del 'procés' es «prematura» y pidió ser prudentes al hacer «hipótesis» sobre la sentencia que pueda dictar la Sala Segunda del tribunal. Hacerlo, señaló la nota, «no ayuda a solventar los problemas actuales».

Cunillera, dirigente del PSC y veterana diputada en el Congreso, no es la primera entre los socialistas catalanes que abogan por el indulto. Ya lo hizo el líder del partido, Miquel Iceta, en la campaña para las elecciones del 21 de diciembre y sus palabras recibieron una dura contestación desde todos los flancos. Es más, en el análisis postelectoral del PSC se atribuyó a ese comentario parte de la culpa por los pobres resultados obtenidos.

Dos ministras, la de Hacienda y la de Política Territorial, intentaron coser el roto de la delegada, y sin entrar en el fondo del asunto apuntaron que no procede plantear ahora de medidas de gracias. María Jesús Montero señaló que «no cabe hablar» del asunto porque aún no se ha celebrado el juicio. Meritxell Batet pidió «no anticipar escenarios» que no se sabe «si se darán».

La situación de los dirigentes presos es un asunto que trae continuos quebraderos de cabeza al Gobierno de Sánchez. Él se ha cuidado de no dar su opinión las veces que ha sido preguntado, pero al menos tres de sus ministros, los de Asuntos Exteriores, Fomento y Política Territorial, han comentado que preferirían que no estuvieran encarcelados porque de esa forma se contribuiría a normalizar la situación política en Cataluña al restar argumentos a los secesionistas. Las opiniones de Josep Borrell, José Luis Ábalos y Batet son compartidas en privado por muchos socialistas, que consideran un castigo excesivo los meses de prisión preventiva que llevan acumulados. El encarcelamiento es además, a juicio de esos dirigentes socialistas, un elemento, casi el único, que actúa como argamasa entre Esquerra, PDeCAT y la CUP, enfrentados por casi todos los aspectos del proceso soberanista. Sin presos, el frente independentista se desmoronaría, argumentan.

Proposición de ley

Una visión que está en las antípodas de la del PP y Ciudadanos. «Muy grave», fue el diagnóstico del líder del PP. Pablo Casado anunció que su grupo parlamentario presentará mañana en el Congreso una proposición de ley para prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición, dos de los delitos que se imputan a los procesados en la causa del 'procés'. En un mensaje en cuenta de Twitter señaló que «el golpe de Estado perpetrado por los independentistas no puede quedar impune por culpa de un presidente del Gobierno que debe su cargo a los que quieren romper España».

En un acto de su partido en la localidad valenciana de Pobla de Farnals, subrayó que las palabras de la delegada gubernamental evidencian que Pedro Sánchez es «un rehén» de las fuerzas soberanistas y tiene comprometido un pago por su colaboración parlamentaria. Explicó que es grave lo que hacen los socialistas porque, al margen de que den alas a los independentistas, va «en contra lo que hacen los jueces» y pone en riesgo «la unidad de España y el respeto a la ley».

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se sumó al repudio a los indultos para los independentistas encausados. El comentario de la delegada del Gobierno no fue, a su entender, un desliz, fue una prueba del «sumun del pasteleo» que ha cocinado Sánchez con las fuerzas soberanistas. Su partido, aseguró, nunca estará de acuerdo con la concesión de medidas de gracia a «políticos que han dado un golpe de Estado».