El Gobierno y sus socios censuran la campaña del PP en la UE contra los Presupuestos Casado advierte de una nueva recesión y augura que el Ejecutivo realizará «gestos» sobre los presos secesionistas para atar las cuentas con Esquerra NURIA VEGA Miércoles, 17 octubre 2018, 00:41

madrid. La estrategia está medida. Lejos de recular, la dirección del PP se reafirmó hoy en su determinación de denunciar ante la UE el contenido de los Presupuestos de Pedro Sánchez. Pablo Casado, que cuenta con el aval de los suyos, tomará este miércoles un avión a Bruselas para participar en el encuentro habitual de los populares europeos y mantener una reunión bilateral con la canciller alemana, Angela Merkel, y en ambas citas advertirá «a los socios» de que las cuentas pactadas con Podemos allanan el camino para una «nueva recesión en España». Un discurso que ya ha soliviantado al Gobierno.

El jefe del Ejecutivo se apresuró a denunciar desde Zaragoza la estrategia del líder de la oposición por tratarse, a su juicio, de una «deslealtad impropia de un partido de Gobierno». Pero Sánchez no fue el único en cargar contra el PP. Ministros y dirigentes del PSOE se movilizaron hoy para afear que Casado reme en contra fuera de las fronteras nacionales, hasta el punto de que Carmen Calvo apeló a «la condición de patriota» del representante conservador. «Lo que tiene que hacer en Europa -sostuvo la vicepresidenta- es hablar bien de su país y respetar que, en este momento, está en la oposición».

«Mal patriota», añadió la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra. Es precisamente en la Cámara baja donde el Gobierno va a tener que superar las principales dificultades para sacar adelante el proyecto con las cuentas dada su fragilidad parlamentaria. Es ahí, y no en Bruselas, donde el ministro de Asuntos Exteriores reconoce obstáculos. A juicio de Josep Borrell, en la UE el borrador enviado el lunes por el Gobierno no generará «ninguna inquietud ni preocupación» al cumplir, a su entender, con los límites establecidos en la disciplina presupuestaria.

Los populares, sin embargo, ya han llamado la atención de la Comisión Europea, que debe examinar el plan de Hacienda. Casado reclamó hoy que este órgano «exija a Sánchez tanto como exigió a Rajoy». «Lo que queremos es que España no se convierta en otra Italia, en otro problema para la UE», sostuvo en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Y horas más tarde, Esteban González Pons volvió a tocar la puerta del Ejecutivo comunitario para denunciar el modo en el que ha procedido el Gobierno español para salvar sus Presupuestos.

Lo hizo a través de una pregunta parlamentaria. El portavoz del PP en la Eurocámara advirtió por escrito a la Comisión Europea de que Sánchez «está recurriendo a un artificio legal para despojar al Senado de su facultad de control y veto sobre los objetivos de déficit» e instó a esta institución a dar su opinión.

Días de gloria

Tanto el PNV como el PDeCAT compartieron las críticas lanzadas contra el PP desde las filas del PSOE. Los nacionalistas vascos aún no habían recibido, al menos hoy por la mañana, la llamada del Gobierno para negociar los Presupuestos y, hasta estudiar el contenido de los mismos, no avanzarán su posición. En todo caso, si surgieran discrepancias, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, es partidario de solventarlas en el ámbito de España y no en la Unión Europea. Trasladarlas a las instituciones comunitarias no contribuye, a su entender, a «la imagen de país que Casado dice que defiende». «Él sabrá -concluyó-, nos va a dar días interesantes de gloria».

Mientras tanto, desde el PDeCAT, Carles Campuzano situó al líder del PP «instalado en la oposición por la oposición». Las fuerzas catalanas, a día de hoy, son las que más inconvenientes plantean para respaldar los Presupuestos. Especialmente, Esquerra, que, según el diputado Joan Tardá, sólo accederá a negociar las cuentas si el Gobierno alienta a la Fiscalía a «retirar las acusaciones» contra los independentistas procesados por el 1-O.

Casado sospecha ya que el Ejecutivo cederá. Augura «gestos» en esta materia, pactos «por debajo de la mesa» para atar los Presupuestos. «Harán -apuntó- como con la moción de censura, ya vemos cómo están en las cárceles de Cataluña con un régimen completamente discrecional de visitas». También intuye que el Gobierno tiende puentes hacia Bildu. En esa estrategia, de hecho, enmarca la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi el pasado 8 de septiembre.