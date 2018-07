El Gobierno reta a las regiones del PP a rechazar el gasto extra de 2.500 millones El portavoz del PP, Rafael Hernando, se dirige a la tribuna para intervenir en el debate. :: e. p. Sánchez recurre a la flexibilidad que dará a la senda fiscal para atraer a todas las comunidades en plena precampaña, como Rajoy lo intentó en el 2017 JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Miércoles, 18 julio 2018, 00:04

La complejidad parlamentaria con la que está obligado a moverse el Gobierno desde el primer minuto llevó ayer al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a intentar ganarse a las comunidades gobernadas por el PP al plantearse si esas regiones se van a negar a apoyar los 2.500 millones de euros más que quiere poner encima de la mesa al flexibilizar la senda de cumplimiento de déficit para los dos próximos años. Sánchez retó al portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, a aclarar si «los presidentes autonómicos del PP van a rechazar esta propuesta en sus comunidades», con la que se les amplía el margen de gasto social en los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019.

El Ejecutivo se enfrenta mañana a un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que las regiones del PP suman cinco sillones (Galicia, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Murcia) frente al resto de PSOE (siete) y dos en manos de regionalistas (Cantabria y Canarias), además de Cataluña. Para conseguir el apoyo de los 'populares', Sánchez advirtió que «o apuestan porque las comunidades tengan más recursos o lo que están diciendo es que el Gobierno tiene que hacer más recortes y un deterioro del Estado del Bienestar». Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el viernes los nuevos objetivos, tienen que pasar el aval del Congreso -donde el PSOE deberá negociar con todos los grupos que apoyaron la moción de censura- y del Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta.

Durante su comparecencia en el pleno, Sánchez aclaró que las cinco décimas de margen que ha solicitado a la UE -del 1,3% se pasará al 1,8% en 2019- representan casi 6.000 millones de euros de los que hasta 2.500 irán a las comunidades, otros 2.500 a la Seguridad Social y 1.000 para los ayuntamientos. «Es paradójico que nos hable de inversiones que no se van a cumplir -reprochó a Hernando-, pero que no nos digan qué va a pasar con la senda de estabilidad» y el voto que tendrá el PP. Para este ejercicio, el Ejecutivo asume que incumplirá el objetivo -ahora es del 2,7% frente al 2,2%-, aunque no precisa autorización para liquidar las cuentas del Estado con esas cifras de déficit, ya que se tratará de un incumplimiento frente a lo estipulado en los Presupuestos de 2018.

Esta situación se repite justo un año después, pero con los papeles invertidos entre Gobierno y oposición. En julio del año pasado, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relajó los objetivos de déficit autonómico en una décima, lo que suponía obtener 1.000 millones de euros adicionales al año, en su propuesta de nueva senda fiscal. Entonces, instaba a las comunidades del PSOE a no rechazar esa cuantía por una mera cuestión política. Como ahora hace Sánchez.

La vista, en los Presupuestos

El presidente se escudó en que «un Estado del bienestar» en los términos que el nuevo Ejecutivo planteará en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 «exige un sistema fiscal de primera división y no de tercera, como el que tenemos en la actualidad». El proceso de aprobación de cuentas públicas arrancará este viernes con la propuesta de techo de gasto. Lo que también dejó claro es que la norma tributaria que prepara el Gobierno «prohibirá futuras leyes que permitan amnistías fiscales». Los técnicos de Hacienda (Gestha) recuerdan que en la de 2012 solo se consiguió que aflorara un 6% de todo el dinero evadido.

El Ejecutivo precisa el aval de las Cortes para hacer frente al conjunto de propuestas de gasto social que expuso Sánchez para desarrollar en lo que queda de legislatura, sin comprometer demasiado las exigencias europeas. Aparte de la flexibilización del déficit, el presidente confirmó una batería de alzas de impuestos que no afectarán «a los ciudadanos de a pie», aunque sí pedirán «un esfuerzo fiscal para las grandes empresas». El Ejecutivo quiere aprobar el tributo a las compañías tecnológicas, rediseñar el Impuesto de Sociedades para que las corporaciones paguen, como mínimo, un tipo del 15%; otro para que la banca financie parte del déficit de las pensiones; o la penalización del diésel. Todos esos incrementos servirán para realizar políticas de dependencia, empleo, vivienda, pobreza infantil, tecnología o educación que supondrían un incremento del gasto del Estado.