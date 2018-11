«Los restos de Franco no irán a un lugar donde puedan ser enaltecidos», asegura el Gobierno La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. / Efe La vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que los restos del dictador «por fin van a salir de El Valle de los Caídos» EFE Madrid Viernes, 2 noviembre 2018, 13:52

El Gobierno dará la próxima semana, en la reunión del Consejo de Ministros, el «último paso administrativo» para avanzar en la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, después de haber rechazado hoy un recurso y una recusación en contra de esta medida.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el proceso para exhumar al dictador avanza «con absoluta normalidad», por lo que ha dado por hecho que «los restos de Franco salen del Valle de los Caídos».

Por lo que respecta a la inhumación posterior de estos restos, ha dejado claro que el Gobierno no permitirá su entierro en ningún lugar que no sea de «decoro y privacidad», lo que descartaría la catedral de la Almudena, y quiere «la colaboración de la Iglesia» en este objetivo para que no el dictador no pueda ser «enhaltecido» de ningún modo.

«Sus restos por fin van a salir de El Valle de los Caídos. No va a estar en ningún sitio donde pueda ser enaltecido o pueda pertubar el orden. Trabajaremos para que los restos de Franco estén dentro del ámbito de la decisión de su propia familia, pero no puede ser enaltecido», ha añadido.