El Gobierno reivindica el diálogo entre protestas callejeras y cargas policiales Pedro Sánchez se dirige hacia su posición para la foto oficial del Consejo de Ministros en Barcelona. :: Quique García / efe Niega cesiones al independentismo y advierte de que «ni las soflamas ni la aplicación perpetua del 155» son soluciones PAULA DE LAS HERAS BARCELONA. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:03

Pedro Sánchez se ha dejado muchos pelos en la gatera con su encuentro con Quim Torra. Y no solo porque el PP y Ciudadanos hablan de «humillación», también en las propias filas del PSOE y, especialmente, en aquellos territorios que celebran elecciones el 26 de mayo se respira intranquilidad. Pero el Gobierno defendió ayer su estrategia de diálogo aunque en la calle, a unos metros de la Llotja de Mar que albergó la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona entre fortísimas medidas de seguridad, se sucedían las protestas callejeras y las cargas policiales.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, argumentó tras la reunión del gabinete que no ha habido «absolutamente ninguna» cesión a los independentistas y esgrimió que el texto pactado el jueves con la Generalitat remite claramente a la Constitución aunque no la mencione de manera expresa. Esta última cuestión no es menor. El primer borrador del comunicado conjunto, en el que ambos gobiernos hablan de la existencia de un «conflicto sobre el futuro de Cataluña» pese a discrepar sobre «su origen, naturaleza o vías de solución», hacía una mención expresa a la búsqueda de una «respuesta democrática» en el marco de la Constitución, pero el Ejecutivo accedió a eliminarla a petición de la Generalitat. En su lugar, ambas partes optaron por remitirse al «marco de la seguridad jurídica».

Batet sí dijo de viva voz que tanto ella como la vicepresidenta Carmen Calvo en la reunión que mantuvieron también en el Palacio de Pedralbes con el vicepresidente Pere Aragonès y la consejera de Presidentcia, Elsa Artadi, defendieron que sólo hay un camino dentro de la Constitución y del Estatuto. Y ayer, tras el Consejo de Ministros, esgrimió que «no hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico».

La ministra portavoz, Isabel Celaá, también replicó, frente a las críticas de Pablo Casado y Albert Rivera, que hablar de «diálogo en la seguridad jurídica» es «en sí mismo» un avance que «va abriendo más camino» y definió como «muy positiva» la reunión. «El Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo, no existe otra receta -justificó-. Ni las soflamas emocionales ni la aplicación perpetua del 155 nos ofrecen soluciones eficientes».

El discurso de Sánchez se topa siempre con el mismo problema: ni contenta a la oposición ni a los independentistas y sobre él planea además la sospecha de que sus gestos sólo buscan granjearse el apoyo del secesionismo a los Presupuestos para seguir en la Moncloa. Consciente de esto, Celaá evitó hacer ninguna alusión al eventual apoyo de Esquerra o el PDeCAT a las cuentas públicas, después de que el jueves respaldaran la senda de déficit en el Congreso. Ni siquiera dijo, como en la víspera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ahora hay más esperanzas de que lo hagan.

La evolución de los acontecimientos es difícil de determinar. Hace una semana, cuando Sánchez compareció en el Congreso tras haber tenido que instar a la Generalitat a garantizar el orden público en las calles de Cataluña, so amenaza de enviar a la Policía Nacional, todo parecía conducir a un adelanto electoral. Y, sin embargo, los partidos independentistas acabaron modulando sus posiciones. La portavoz del Gobierno se felicitó, no en vano, de que el dispositivo de Guardia Urbana, Mossos D'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, organizado para proteger el Consejo de Ministros, hayan trabajado de manera conjunta dirigidos por primera vez desde el mismo Centro de Coordinación. Pero eso no es garantía de nada.

Medidas simbólicas

De entrada, las medidas simbólicas que adoptó ayer el Ejecutivo para Cataluña no despertaron precisamente el entusiasmo del Gobierno de Quim Torra. Las más relevantes, el cambio del nombre del aeropuerto de El Prat por el de Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalitat en la transición, y una declaración de «reparación y reconocimiento personal» de Lluís Companys en la que se condena el consejo de guerra franquista que le sentenció a muerte en 1940.

La Generalitat reprochó al Gobierno que haya tomado de manera «unilateral» la decisión sobre el aeropuerto. «Los temas de los nombres -reprochó- son muy sensibles y requieren consenso». Tarradellas, presidente catalán en el exilio de 1954 a 1977 y de la Generalitat desde ese año hasta 1980, es una figura que no tiene el reconocimiento unánime de las fuerzas políticas en Cataluña. Enemigo declarado de Jordi Pujol, los convergentes nunca han reivindicado su figura. A diferencia de lo que ocurre con Companys, presidente de la Generalitat fusilado por la dictadura, tampoco Esquerra, su partido, lo tiene en los altares. Su pacto autonomista con Adolfo Suárez nunca fue bien entendido por buena parte de la formación. Para el independentismo radical, es un traidor sin matices.

El Gobierno catalán, además, lleva años reclamando en vano las competencias sobre de El Prat. Así que casi recibió el gesto como una ofensa. «No tenemos ningún problema -señaló la Generalitat- con el nombre del aeropuerto porque El Prat nos representa como país y tiene la mejor marca que puede tener, Barcelona. El problema lo tenemos con la gestión». Celaá replicó que el cambio ha contado con «un nivel de acuerdo más que razonable» y que lanza un mensaje de «concordia».

En cuanto a la reparación de Companys, para los independentistas se queda corta porque lo que siempre han reclamado es la anulación del juicio al que se le sometió. Batet alegó que en el Congreso ya se tramita una proposición con ese objeto.

El Consejo de Ministros también aprobó la subida a 900 euros al mes del salario mínimo y la subida del 2,25% del sueldo de los funcionarios, pero pasó casi desapercibido.