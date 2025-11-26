LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Ábalos en su escaño en el Congreso. EP

El Gobierno se prepara para perder otro voto en el Congreso si Ábalos entra este jueves en prisión

La Cámara lo suspenderá de su condición como diputado y no podrá participar en las votaciones aumentando así la debilidad del Ejecutivo en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso
Paula De las Heras

Miguel Ángel Alfonso y Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El Gobierno aguanta la respiración ante un jueves que se avecina tormentoso. El juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha citado al exsecretario de ... Organización del PSOE y diputado por el Grupo Mixto José Luis Ábalos para declarar en el Tribunal Supremo después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido agravar las medidas cautelares. Si entra en prisión o no es uno de los temas que centran la antención en los pasillos del Congreso. De hacerlo, los partidos que sostienen al Ejecutivo perderán un voto en un contexto de aritmética parlamentaria endiablada que complicaría, aún más, la capacidad legislativa de estas formaciones en la Cámara baja para lo que reste de legislatura.

