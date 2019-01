Un gobierno con once carteras, «solo de fuerzas constitucionalistas» y sin populistas PP y Ciudadanos tendrán que encajar en el organigrama la Consejería de Familia pactada con Vox CECILIA CUERDO SEVILLA. Jueves, 10 enero 2019, 00:37

Un gobierno con 11 consejerías, menos estructura provincial y vocación de «regenerar la vida pública, reactivar el empleo, ya mejorar los servicios públicos». PP y Ciudadanos firmaron ayer el acuerdo programático y de gobierno para Andalucía con el que ambos partidos formarán un gobierno de coalición con reparto equitativo de departamentos y en el que la hoja de ruta serán las 90 medidas pactadas entre ellos. No obstante, desde el PP confirmaron que todavía falta por encajar en ese organigrama la Consejería de Familia pactada ayer mismo con Vox como parte del acuerdo para desbloquear su apoyo a la investidura.

Entre hoy y mañana continuarán las reuniones técnicas para terminar de perfilar la estructura del nuevo gobierno, de la que el líder naranja Juan Marín no quiso dar muchos detalles al tratarse de una prerrogativa o competencia del futuro presidente, Juan Manuel Moreno. No obstante, confirmó que se trabaja sobre el escenario de once consejerías, que incluso podrían bajar a diez para cuadrar el reparto entre ambos, y que él mismo asumiría el cargo de vicepresidente. «Será un ejecutivo exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son PP y Ciudadanos, y no habrá populistas», aseveró en alusión a Vox. Aunque la estructura está casi definida, falta por confirmar el reparto de competencias y el nombre de los consejeros.

De momento, lo único que confirman ambas formaciones es que además de la Vicepresidencia, la formación naranja se hará cargo de Economía, mientras que el PP llevará Hacienda. Moreno subrayó ayer su interés en que la legislatura comience a andar lo antes posible para sacar adelante los Presupuestos de este año. Andalucía continúa con la prórroga de las cuentas aprobadas por los socialistas para 2017.

Sobre el encaje de la Consejería de Familia reclamada por Vox, Moreno consideró «razonable» la propuesta. Su inclusión en la estructura de gobierno dependerá del acuerdo con Ciudadanos para el reparto de carteras. El acuerdo también contempla la disminución de la estructura de las consejerías en cada provincia, cuyos delegados serán elegidos por ambos partidos, quedando en manos del presidente la designación de los delegados del Gobierno de la Junta.