El Gobierno nombra a Dastis embajador en Italia

madrid. EL Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de una decena de embajadores, entre ellos el del exministro Alfonso Dastis como representante español ante Italia y el de Santiago Cabanas como embajador en Estados Unidos, en sustitución del exministro popular Pedro Morenés.

Santiago Cabanas Ansorena (Madrid, 1954) desembarcará en Washington procedente de Argel, donde esta misma semana acompañó al ministro Josep Borrell en una visita al Gobierno argelino. Además de haber ocupado diversos puestos en el ministerio, ha sido embajador en República Checa y en Jordania. Para Argel, el Gobierno nombró ayer a Fernando Morán Calvo-Sotelo, hasta ahora delegado especial para el Campo de Gibraltar. Anteriormente, entre otros puestos ha sido embajador en República Democrática del Congo, Senegal y Costa de Marfil.

El Gobierno también aprobó nombramientos para varios altos cargos del equipo de Dastis: el ex secretario de Estado de Cooperación Fernando García Casas ha sido nombrado embajador en Brasil, el ex director de la AECID Luis Tejada, en Finlandia; y el ex director del Departamento de Asuntos Internacionales Bernardo de Sicart, en Luxemburgo.