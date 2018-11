El Gobierno mantiene que los líderes del 'procés' tienen derecho a ser indultados A preguntas del diputado riojano Emilio del Río, la ministra de Justicia afirma que la Abogacía del Estado «no ha cambiado de postura» al acusarles por sedición MARÍA EUGENIA ALONSO MADRID. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:40

El Gobierno evitó ayer una vez más comprometerse a no conceder indultos a los dirigentes independentistas catalanes si son condenados por el Tribunal Supremo ya sea por rebelión como pide la Fiscalía o por sedición como plantea la Abogacía del Estado. En esta ocasión fue la ministra de Justicia, Dolores Delgado, la que echó mano del articulado de la ley de indultos de 1870, todavía en vigor, para esquivar la cuestión y evitar aclarar si, en caso de producirse una sentencia firme condenatoria para los líderes soberanistas, el Ejecutivo socialista usaría esta baza. «Contestar este asunto es un ejercicio muy difícil -remarcó- porque se dan por sentadas muchas cosas que no se han producido». Pero dejando las «hipótesis» a un lado, Delgado recordó en el Congreso que los dirigentes catalanes presos en Lledoners (Barcelona) y otras dos cárceles tienen derecho a ser indultados porque la normativa vigente establece que cualquier reo, con sentencia firme y por cualquier delito, puede beneficiarse del perdón siempre que lo pida. «La actual ley de indultos no establece excepciones», aseveró la ministra desde la tribuna y acusó a Ciudadanos de caer en la tentación de pedir al Gobierno «que se niegue a los procesados algo que la ley les permite», que es reclamar el indulto.

La formación de Albert Rivera llevó ayer a la Cámara baja una interpelación para abrir el debate sobre los posibilidad de otorgar ese perdón a los dirigentes independentistas siempre que sean condenados en el Supremo por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tras el debate de ayer la próxima semana se votará en el pleno del Congreso la correspondiente moción que obligará a que todos los grupos se retraten de manera expresa. «De producirse esta impunidad hablaríamos de una humillación para todos los españoles», advirtió el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendés.

El indulto para los acusados del 'procés' es un tema muy delicado para el Gobierno socialista por los equilibrios que tiene que hacer en su relación con la Generalitat y con los partidos independentistas sobre los que se sostuvo la moción de censura que abrió a Sánchez las puertas de la Moncloa. En las filas naranjas están convencidos de que el presidente del Gobierno ofrecerá esta medida de gracia a los procesados independentistas cuando llegue el momento a cambio de mantener su apoyo parlamentario hasta el final de la legislatura.

Los liberales recuerdan que desde septiembre del año pasado cuando se produjo en Cataluña «la voladura controlada de nuestro ordenamiento jurídico» han sido varios los miembros del PSOE e incluso del Gobierno los que se han mostrado a favor de indultar a los políticos soberanistas encarcelados. El líder del PSC, Miquel Iceta, fue el primero en hacerlo durante la campaña electoral del 21 de diciembre -con el artículo 155 desplegando sus efectos-.

Con Pedro Sánchez ya en Moncloa fue la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la que también en favor de indultar a los soberanistas. No es el único guiño que desde el Ejecutivo se ha hecho a los políticos en prisión. Los ministros de Exteriores, Josep Borrell, y dePolítica Territorial, Meritxell Batet, se han mostrado favorables a que Oriol Junqueras y el resto de los acusados puedan estar en libertad hasta que se celebre el juicio y haya sentencia firme.

Los secesionistas mientras tanto, aseguran que nunca pedirán el indulto -condición indispensable para obtenerlo- porque «sería aceptar que han cometido un delito» y ellos, en palabras del presidente catalán, «no son culpables de nada».

Cambio en la acusación

En la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP Emilio del Río pidió a la ministra aclarar, «sin su tono pendenciero habitual», los motivos por los que la Abogacía ha acusado por sedición en lugar de por rebelión como ha hecho la Fiscalía General del Estado.

En su primera intervención, la ministra, sin querer responder al comentario que ha hecho el diputado sobre su tono, se ha limitado a decir: «La Abogacía General del Estado ha formulado un escrito de conclusiones provisionales basado en estrictos criterios jurídico-técnicos penales».

«Eso es mentira», le espetó Del Río, al afearle que los funcionarios de la Abogacía personados en este procedimiento se negaron a firmar el escrito de acusación, que finalmente firmó «obedeciendo a sus órdenes» la jefa del departamento penal, «cargo que usted ha nombrado». Para el diputado popular ese cambio de criterio es una cesión «gravísima» ante el independentismo. La ministra le ha replicado que no iba a entrar «en su juego» y le ha señalado que su discurso partía de «una premisa equivocada, malintencionada o por desconocimiento», según recoge Efe.