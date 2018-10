El Gobierno deja en el aire qué hará si es rechazado su recurso contra la resolución del Rey R. G. Sábado, 20 octubre 2018, 00:44

madrid. El Gobierno no aclaró qué piensa hacer si el Consejo de Estado no avala su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Parlamento de Cataluña que plantea la abolición de la Monarquía. Dejó en el aire si se da ese caso, que en absoluto es descartable, si seguirá adelante o renunciará a impugnar la declaración aprobada con los votos indepedentistas y de En Comú Podem el 11 de octubre.

El dictamen del órgano consultivo antes de recurrir al Constitucional es «preceptivo, pero no es vinculante» para el Gobierno, aclaró la portavoz Isabel Celaá, aunque no proporcionó pistas sobre la respuesta gubernamental en caso de un revés. Dirigentes del PSOE, e incluso miembros del Gobierno en privado, reconocen que la resolución antimonárquica del Parlamento de Cataluña no pasa de ser una declaración sin efecto jurídico alguno.

En consecuencia, creen, el Consejo de Estado no podrá avalar el recurso que quiere plantear el Gobierno. El PP y Ciudadanos ejercieron una fuerte presión sobre Pedro Sánchez tras la aprobación de la resolución, y aunque entre los socialistas era mayoritaria la opinión contraria, el presidente ordenó recurrir.

Celaá no pudo explicar qué apartados de la declaración se han recurrido. Se limitó a decir que era una decisión «políticamente inaceptable», y ya en el terreno jurídico apuntó que un parlamento autonómico no puede «diseñar la forma de Estado» del país. Ahora, agregó, hay que esperar a que el Consejo emita su dictamen, tiene de plazo hasta el 25 de octubre, «y en función del contenido veremos si es vinculante».