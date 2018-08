El Gobierno crea un mando único para las fronteras

madrid. El presidente del Gobierno anunció durante su comparecencia en Moncloa la creación de un mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el control de las fronteras y la inmigración ilegal, asunto que se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles tras el incremento de las llegadas de personas a las costas andaluzas, según el último barómetro del CIS.

La nueva figura aprobada por el Consejo de Ministros «centralizará la coordinación y el seguimiento» de todas las actuaciones realizadas o vinculadas con la inmigración ilegal, así como los mecanismos necesarios para la utilización «eficaz» de todos los recursos humanos y materiales disponibles en esta materia. El objetivo, explicó Pedro Sánchez, es «optimizar» los recursos que permitan «colaborar en impedir» la salida de embarcaciones de migrantes en países de origen y «evitar la llegada inadvertida» de pateras a España.

Sánchez ensalzó la política migratoria puesta en marcha por el nuevo Ejecutivo, dentro de la que destacó un plan de choque de 30 millones para reforzar la atención a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y derivación. «La migración no ha empezado con este Gobierno, sino que lo que ha comenzado es la política migratoria que, hasta ahora, no existía», señaló el jefe del Ejecutivo. También se refirió a la necesidad de cooperación entre los estados miembros de la UE: «Cuando un migrante pisa la playa de Tarifa o de Algeciras no está pisando España, sino Europa».

Visita del comisario

Mientras el jefe del Ejecutivo comparecía ante los medios, la vicepresidenta Carmen Calvo se reunía con el comisario de Migraciones de la UE, el griego Dimitris Avramopoulos. El alto cargo europeo viajó a Madrid por encargo de Jean-Claude Juncker, quien el jueves anunció el desbloqueo de 55 millones de euros destinados a Marruecos y Túnez para controlar el flujo migratorio. Tras el encuentro, el Gobierno y la Comisión publicaron una declaración conjunta en la que destacan la necesaria cooperación con Marruecos. Precisamente, Rabat se queja desde hace semanas del escaso apoyo que se le brinda en esta materia, máximo cuando Bruselas ha firmado un acuerdo que reporta al Gobierno de Turquía 3.000 millones de euros a cambio de retener en su territorio a los migrantes que tratan de alcanzar las costas griegas. Entre los resultados concretos de la visita de Avramopoulos, figura una ayuda de 3 millones para la asistencia de emergencia en España, que se suma a otra partida de 26,5 millones que se aprobó a principios de julio. El comisario expresó su agradecimiento a España por «proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea».

Ayer continuó el goteo de pateras con destino a los costas andaluzas. Salvamento Marítimo rescató a 58 ocupantes de una patera localizada en el Mar de Alborán cuando se encontraba ya semihundida.