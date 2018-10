El Gobierno considera que la situación en Cataluña no es equiparable a la del 1-O Ábalos atendió ayer a los medios de comunicación tras la reunión de la comisión ejecutiva federal del PSOE. :: Ángel Díaz / efe Sostiene que fueron «un error» las cargas policiales de hace un año contra los votantes del referéndum RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Martes, 2 octubre 2018, 00:20

El Gobierno de Pedro Sánchez solicitó ayer sensatez y pragmatismo, y no reaccionar en caliente ante los actos conmemorativos del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. La situación en Cataluña, entienden en el Ejecutivo, no es equiparable a la vivida hace un año porque no se han desbordado los cauces legales. Es «asumible» porque ni el presidente de la Generalitat ni los representantes de las instituciones han pasado de las palabras más o menos «inflamadas» a los hechos con consecuencias jurídicas.

«No estamos ante un nuevo 1-O», advierten desde la Moncloa, y en consecuencia no es necesario tomar las medidas que se tomaron después de aquella votación ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Donde la oposición ve una situación de caos y desgobierno que exige la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat, el Gobierno aprecia un escenario manejable sin necesidad de recurrir a disposiciones de excepción. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pidió ayer calma porque los hechos de las últimas horas tienen «una importancia relativa» y no pasan de ser algaradas callejeras y comentarios altisonantes que no ponen en riesgo el marco constitucional.

Lo que importa, dijo Ábalos, son «las acciones», no la retórica por más épica y encendida que sea. El Gobierno, prosiguió, no puede activar el artículo 155 por unas declaraciones aunque no se compartan «para nada», como es el caso de las arengas del presidente de la Generalitat a los CDR para que «aprieten» en la calle. El Gobierno mantiene una argumentación similar a la que empleó el Gobierno de Mariano Rajoy antes de que se celebrara la consulta ilegal del 1-O y se desencadenaran los acontecimientos posteriores. Hubo también entonces declaraciones fuera de tono, pero solo cuando hubo una acción parlamentaria o gubernamental con efectos jurídicos, como lo fue la declaración unilateral de la república catalana, el Gobierno activó en el Senado, con el apoyo del PSOE, los mecanismos constitucionales para intervenir la Generalitat y las instituciones autonómicas de Cataluña.

Ábalos dice que la situación es «asumible» y recuerda que las palabras no tienen efecto jurídico

Pragmatismo

La apuesta del presidente del Gobierno para encauzar el conflicto es el diálogo, y esa estrategia, resumió un portavoz oficial, requiere «sangre fría», cierta flexibilidad ante los acontecimientos y no echarse al monte a las primeras de cambio. En resumen, complementó el ministro de Fomento, tiene que haber «pragmatismo» entre todas las partes. En esta línea de posibilismo su compañero Josep Borrell reclamó a Quim Torra que trate de «bajar la tensión» entre los sectores más radicales para que «la serenidad y el orden» vuelvan a las calles. El ministro de Asuntos Exteriores recordó al presidente catalán que, mientras no se aplique el 155, es «el responsable de garantizar el orden público» en las calles.

El Gobierno no quiere incurrir en los errores que, a su juicio, cometieron sus antecesores hace un año. Considera que la actuación de las fuerzas de seguridad al intentar impedir las votaciones fue un revulsivo para los independentistas, que cerraron filas en la causa del 'procés', y causó un daño en la reputación internacional de España que será difícil de restañar. Aunque en su momento los socialistas evitaron criticar al Gobierno, si bien hicieron llegar su desacuerdo con mensajes privados, ayer, con el aniversario del 1-O, expusieron con crudeza su disconformidad. Aquellas cargas policiales, apuntó la portavoz gubernamental, fueron «un error», fruto de sus equivocaciones al analizar el conflicto en Cataluña.

Isabel Celaá recordó que el Gobierno de Rajoy garantizó en los días previos que no habría referéndum porque no habría urnas ni colegios electorales ni censo, además la consulta estaba prohibida por el Tribunal Constitucional. «No acertaron ninguna de sus previsiones» y optaron por intentar impedir la votación con las fuerzas de seguridad en vez de haber puesto antes «los medios políticos» para evitar aquella situación. «Rajoy -apuntó la portavoz- no hizo política en Cataluña y se dejó ir».

Pedro Sánchez no quiere llegar a ese punto y ha primado «la política para resolver un conflicto político», a pesar de las presiones del PP y Ciudadanos para que tome medidas más drásticas y aplique de inmediato el 155.