El Gobierno ve más cerca el apoyo de los independentistas a los Presupuestos La ministra Montero conversa ayer con el diputado de ERC Joan Margall. :: j. j. guillén / efe ERC y PDeCAT avisan de que su respaldo a la senda de déficit es un «gesto de buena voluntad» y exigen contrapartidas en relación a la autodeterminación PAULA DE LAS HERAS MADRID. Viernes, 21 diciembre 2018, 01:02

Esquerra Republicana de Catalunya y el PDeCAT apoyaron finalmente ayer, como habían anunciado la víspera, los objetivos de déficit y deuda del Gobierno, el trámite previo a la aprobación de los Presupuestos. Ambos partidos se molestaron en advertir al Ejecutivo de que hará mal si da por sentado que este 'sí' se traducirá indefectiblemente en un apoyo a las cuentas públicas. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró esperanzada. «Yo sí creo que el hecho de que la senda salga adelante le da una mayor claridad a la posibilidad de que el Presupuesto se abra paso», dijo. De momento, los independentistas siguen vinculando su posición a que el Ejecutivo haga «gestos» relativos al juicio del proceso secesionista y a la autodeterminación de Cataluña.

Montero siempre ha afirmado que no se sentará a hablar con las fuerzas independentistas de nada que no tenga que ver con las políticas presupuestarias. Los principales partidos de la opososición, PP y Ciudadanos, consideran, en cambio, que Pedro Sánchez ya ha hecho cesiones para mantenerse en el poder. La última, el formato elegido para su encuentro y el de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente Pere Aragonès y las consejeras Elsa Artadi y Ester Capella.

Si eso bastará o si los independentistas acabarán modulando sus posiciones es algo difícil de prever ahora mismo no solo para la ministra, que dio por hecho que estará en vilo con este asunto «hasta el día antes», sino para los propios dirigentes secesionistas. Lo admitió ayer el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Joan Tardà, que hace sólo una semana, durante el pleno monográfico que celebró el Congreso sobre Cataluña, espetó al jefe del Ejecutivo que con su «cerrazón» los empujaba de nuevo a la desobediencia. «Intentar saber dónde estaremos dentro de cinco semanas es imposible», dijo casi resignado poco antes de que se iniciara el debate sobre la senda de estabilidad.

Después de varias jornadas de tensión provocadas, por un lado, por la apelación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la vía eslovena (independencia tras un referendum pero también tras una guerra de diez días) y, por otro, por los incidentes protagonizados por los Comités de Defensa de la República en las autopistas de Cataluña, que llevaron al Ejecutivo a amenazar con enviar a la Policía Nacional, la Generalitat ha optado por rebajar el tono. Pero tanto Esquerra como el PDeCAT están condicionados por las presiones de los sectores más radicales del independentismo, incluso en sus propias filas.

El Ejecutivo aún confía en que tanto los 2.000 millones de euros más que contemplan los Presupuestos para Cataluña como el temor a un adelanto electoral que pueda abrir la puerta a un Gobierno apoyado por PP, Ciudadanos y Vox, tal y como ha ocurrido en Andalucía, tengan el suficiente efecto disuasorio. La ministra de Hacienda, María José Montero, volvió a jugar esa baza ayer durante su intervención en el pleno del Congreso. «Decir 'sí' -defendió- es decir no a los que prefieren una España en blanco y negro».

Los portavoces parlamentarios de Esquerra y el PDeCAT en asuntos económicos, Joan Margall y Ferran Bel, no obstante, replicaron que quieren algo más.

Puentes de diálogo

Margall argumentó que el 'sí' al objetido de déficit (meramente simbólico dado que el próximo 27 el PP lo tumbará en el Senado con su mayoría absoluta y lo convertirá en papel mojado) es, por su parte, un «gesto de buena voluntad» para no romper «los poquísimos puentes de diálogo» que quedan entre ambas Administraciones. «Aquí está nuestro gesto, señores del PSOE -insistió-. La pelota está en su tejado».

Bel adujo que su apoyo se debe a que la Generalitat necesita las dos décimas más de déficit que plantea la senda propuesta por el Ejecutivo y a que quiere dejar claro que los culpables de que no la obtenga son el PP y Ciudadanos, que se oponen a una mayor flexibilidad en el gasto e incluso el PSOE por no haber sido capaz de modificar la ley que concede al Senado capacidad de veto. Y reiteró: «Que nadie se equivoque, esta no es la antesala al 'sí' a los Presupuestos». «La antesala al 'sí' en los Presupuestos es una propuesta para la solución política en Cataluña y esa propuesta no pasa simplemente por un nuevo estatuto», remachó en respuesta a lo planteado hasta ahora por Sánchez.

La senda de déficit que ayer aprobó la Cámara baja, del 1,8% del PIB, implicaría 6.000 millones más de gasto respecto a la vigente para 2019, del 1,3%. De ese pico, 2.500 millones serían para las comunidades autónomas y 470 millones de ellos, en concreto, para Cataluña.