Fernando Grande-Marlaska pasa revista a una formación de la Guardia Civil Moncloa

El Gobierno acelera el ascenso del jefe de la UCO y provoca su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará este martes la promoción a general de Rafael Yuste en tiempo récord y sin ningún tipo de reparo como sucedió con Pérez de los Cobos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

El coronel Rafael Vicente Yuste Arenillas, el máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, abandona la jefatura de esta sensible ... estructura policial en el momento álgido de las investigaciones que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha decidido acelerar su ascenso en esta coyuntura clave de la legislatura y el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, aprobará este martes su promoción a general de brigada, lo que le apartará inmediatamente de la UCO. Ahora, Fernando Grande-Marlaska deberá poner al frente de esta unidad -que estaba en el centro de la diana de los ataques de la conocida como la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez- a un nuevo mando elegido entre los alrededor de 150 coroneles en activo del instituto armado.

