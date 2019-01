«La gente votará fijándose en los proyectos y no en las caras» El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ayer, tras el Comité de Campaña de su formación. :: Víctor Lerena / efe Echenique intenta tranquilizar al resto de candidatos para las elecciones del 26 de mayo y pide «pasar página» de la crisis P. L. H. Domingo, 20 enero 2019, 00:40

Madrid. En abril de 2014, Podemos decidió que concurría a las elecciones europeas del 25 de mayo, en las que logró su principal éxito -cinco escaños partiendo de la nada-, con el rostro de Pablo Iglesias como logotipo. Un año después fue el tirón de la juez Manuela Carmena el que llevó a la formación, embarcada en una amplia plataforma, a tomar las riendas del Ayuntamiento de Madrid. Ahora la dirección del partido ha dejado de creer en los personalismos. O eso dijo ayer su secretario de Organización, Pablo Echenique.

«Yo creo que la gente votará fijándose en los proyectos y no en las caras», sostuvo el responsable del orden interno de la formación, noqueada aún por la estocada que el jueves le propinó su candidato a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, al anunciar su intención de concurrir a los comicios bajo el paraguas de un nuevo proyecto pilotado al alimón con la alcaldesa Carmena.

Podemos reunió ayer al Comité de Campaña con todos los candidatos y líderes autonómicos de la formación allá donde el próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones. Todos menos Errejón, claro. «Yo mismo le invité antes de conocer que iba a ser el candidato de otra fuerza política; siendo el candidato de otra fuerza política no tiene sentido que venga a una reunión de Podemos», dijo. El objetivo no declarado de la cita era evidente: ver cómo respiran en otros territorios tras el movimiento del que fuera colíder del partido y frenar escisiones en cascada.

«Es muy triste que la ambición personal y los proyectos personales puedan poner a España a hablar durante dos días de las batallas internas en los partidos, que no deberían existir», argumentó poco antes del inicio de la reunión. Ahora, según él, toca «pasar página», pero no será tan fácil. Podemos tiene que elegir un nuevo candidato para concurrir en la Comunidad de Madrid con IU como Unidos Podemos. Pero su líder en la región, Ramón Espinar, evitó aclarar si cree que esa es la opción más lógica o si sería partidario de negociar con Errejón. Izquierda Unida Madrid, por su parte, apostó el viernes por una candidatura unitaria, pero la dirección federal de Alberto Garzón no lo comparte.