Gastos sociales con subida de impuestos Calviño, Montero y Celaá se dirigen a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. :: ángel díaz / efe Más peso para Educación y permisos de paternidad más largos con Impuesto de Sociedades e IRPF EDURNE MARTÍNEZ Sábado, 12 enero 2019, 00:53

madrid. El Gobierno comenzará el próximo lunes la tramitación en el Congreso de los Presupuestos que aprobó ayer en Consejo de Ministros, por lo que la aplicación de la batería de medidas de carácter social que proponen se retrasarán semanas o meses. Y esto en el mejor de los casos, ya que podrían no llegar a entrar en vigor si no se consiguen los apoyos parlamentarios suficientes. Conocedores de la situación, el Gobierno decidió aprobar por real decreto las medidas más importantes antes de que finalizara el año. Así, la subida de las pensiones conforme al IPC, el aumento del sueldo a los funcionarios y la subida del salario mínimo a 900 euros se aplica desde el día 1 de enero a pesar de no haber aprobado aún sus Presupuestos.

Igualdad

Permisos de paternidad

El objetivo de la medida es «superar el desempleo femenino y la brecha salarial». El calendario es el siguiente: este año 8 semanas de baja para los padres, en 2020 sube a 12 y en 2021 se llegaría a las 16 semanas, igual que la madre. Su impacto presupuestario es de 300 millones de euros. Deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%.

Dependencia

Cuidadores y dependientes

El plan presupuestario enviado por el Gobierno a Bruselas en octubre -y cuya cifra se confirmará el lunes- incluía una partida de 515 millones de euros para Dependencia, lo que supone un incremento del 40% respecto a los Presupuestos de 2018. Así se mejorarán las cuantías que reciben las personas dependientes. Además, se destinarán 315 millones más a la recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores tras su derogación en 2012, una medida de la que se espera que se beneficien unas 180.000 personas.

Educación

Material, becas y guarderías

El plan presupuestario prevé dotar con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias para «ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio del curso escolar». El impacto presupuestario es de 50 millones. Además, se aumentará la partida de becas escolares para el curso 2019-2020 con un impacto global de 536 millones.

Asimismo, prevén un gasto de 25 millones de euros para ayudas de comedor para familias en situación de precariedad. Y se busca la universalización de la escuela de 0 a 3 años. Se facilitará que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a financiar y mejorar las escuelas infantiles, lo que supone un impacto de 300 millones.

Vivienda

Protección pública

Se ampliará progresivamente el presupuesto actual consignando en 2019 hasta 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. En diez años España debería invertir el 1%-1,5% del PIB en este campo. Además, para evitar la burbuja, aumentará en 20.000 las viviendas a precios asequibles en cuatro años y se determinará el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública.

Subida Impuesto de Sociedades

Tipo mínimo del 15%

Los Presupuestos destacan la subida en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades del 14,1% hasta los 27.579 millones, por la mayor aportación de las grandes empresas. Se establecerá un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para las grandes empresas y del 18% para las entidades financieras y compañías de explotación de hidrocarburos.

La cara amable se la llevan las pequeñas empresas que facturen menos de 1 millón de euros, que verán reducida su tasa del 25% al 23%.

Rentas Altas

2% más IRPF y Patrimonio

Se subirán dos puntos en el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las de más de 300.000. También se aumentarán cuatro puntos las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros. Montero destacó que esta subida solo afecta al 0,5% de los contribuyentes, pero supone un aumento de la recaudación en IRPF de casi el 5%: 328 millones de euros. Además, le dan permiso a las comunidades para que aumenten el 1% el Impuesto de Patrimonio a las rentas superiores a 10 millones, lo que supondría una recaudación de 339 millones.

Nuevos impuestos

'Tasa Google' y 'Tasa Tobin'

El nuevo impuesto sobre Transacciones Financieras grava con un 0,2% la compraventa de acciones de empresas cotizadas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Su recaudación prevista es de 850 millones de euros. Y el Impuesto sobre Servicios Digitales gravará con un 3% los servicios de publicidad online y la venta de datos. Afectará a las compañías que facturen 750 millones de euros a nivel global y 3 millones en España. Ambas figuras se aprobarán por real decreto en el próximo Consejo de Ministros del día 18.

Medidas aprobadas sin PGE

Pensiones y salario mínimo

Las pensiones han subido un 1,6% con carácter general, y las mínimas y no contributivas aumentarán un 3%, lo que supondrá un coste de 2.591 millones, según explicó Trabajo tras su aprobación por real decreto. Por esta misma fórmula se aprobó la subida del salario mínimo a 900 euros al mes, 164 euros más mensuales que en 2018. Su impacto presupuestario es de 340 millones.