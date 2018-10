Francis Franco evita la cárcel ante las dudas sobre si atropelló a un agente M. BALÍN Jueves, 11 octubre 2018, 00:21

MADRID. La Audiencia Provincial de Teruel ha absuelto a Francisco Franco Martínez-Bordiú de los delitos por los que había sido condenado en primera instancia por el juzgado de lo Penal de Teruel. La sentencia, que cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrado, revoca la pena de 18 meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, 12 meses de prisión por un delito de conducción temeraria y 12 meses de multa por el delito de daños por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2012 en la carretera CN-234 (Sagunto-Burgos), cuando supuestamente el nieto del dictador embistió a una patrulla de la Guardia Civil y huyó. Los dos magistrados de la Audiencia Provincial no comparten los hechos tal y como aparecen recogidos en la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal de Teruel al consideran que no se practicó «prueba de cargo suficiente» capaz de debilitar el principio de presunción de inocencia y capaz de sustentar la condena impuesta al ahora apelante. En esencia, argumentan que no hubo reconocimiento ni identificación por el perjudicado, un agente perteneciente al Destacamento de Tráfico de Monreal del Campo (Teruel), que intervino en los hechos, pues su declaración «no resulta en modo alguno concluyente». Entienden, sumando a ello el análisis detallado del resto de elementos probatorios, a los que no otorga el valor indiciario, que Francisco Franco Martínez- Bordiu «no tuvo participación alguna en dicho incidente.